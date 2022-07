Was macht eigentlich…

Anton «Toni» Brunner, ehemaliger SVP-Nationalrat

Von der politischen Bühne hat sich Toni Brunner zurückgezogen, an landwirtschaftlichen Anlässen ist er weiterhin ­dabei, wie hier an der «Eringerrasse Tour» im Mai.

Vor bald vier Jahren hatte Toni Brunner genug. «Ich habe es gesehen», meinte der damals erst 44-jährige Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei (SVP) und kündigte seinen Rücktritt aus der Politik an. Das war Ende 2018. Seither widmet sich der Toggenburger wie angekündigt primär der Familie, dem Bauernhof und dem Landgasthof Sonne, auch bekannt als «Haus der Freiheit». Genug zu tun hat er damit allemal. Auf wiederholte Anfragen reagierte der Ostschweizer nicht.

Der Bauernsohn aus Ebnat-Kappel war ein äusserst erfolgreicher Instinktpolitiker. 1992 ist er bei der Gründung der SVP des Kantons St. Gallen dabei. Drei Jahre später wird er mit 21 Jahren zum jüngsten Nationalratsmitglied gewählt. Dort bleibt er mehr als zwei Jahrzehnte eine prägende Figur. Karriere macht er zudem in der Partei. Von 1998 bis 2008 präsidiert er die SVP des Kantons St. Gallen, von 2000 bis 2008 ist er Vizepräsident der SVP Schweiz, und von 2008 bis 2016 übernimmt er das Präsidium der wählerstärksten Partei der Schweiz.

In diesen Jahren feiert die SVP diverse Erfolge. 2011 erreicht sie bei den Par­lamentswahlen mit 29,4% ein Rekordergebnis, und mit Guy Parmelin wird 2016 ein SVP-Landwirt in die Bundesregierung ­gewählt – ein Ziel von Brunner. Der Ostschweizer gilt als Ziehsohn des SVP-Übervaters Christoph Blocher und politisiert entsprechend auf der Parteilinie. Er steht für eine harte Migrationspolitik, einen antieuropäischen Kurs sowie ein starkes Militär. Lanciert werden in den Jahren unter seinem Einfluss die Ausschaffungs-, die Masseneinwanderungs- sowie die Selbstbestimmungsinitiative.

Brunners Laufbahn ist aber nicht nur von Erfolgen gekrönt. So spaltet sich 2008 der moderate Flügel der SVP ab, die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP). Zudem misslingt ihm 2007 und 2011 die Wahl in den Ständerat. Beim zweiten ­Versuch unterliegt er dem damaligen SP-Nationalrat Paul Rechsteiner.

Ganz zurück aus der Politik zieht sich Brunner 2018 aber nicht. Nur ein halbes Jahr später wird er Wahlkampfleiter der SVP der Kantons St. Gallen. Doch auch er kann die Schwächephase der SVP nicht beenden. Der Wähleranteil der Volkspartei sinkt von 36 auf 31%. Die Folge ist ein Sitzverlust im Nationalrat. Neu vertreten ist dort hingegen Esther Friedli. Die PR-und Politikberaterin ist seit 1997 die Lebenspartnerin von Brunner und arbeitet seit 2017 im Landgasthof Sonne.

Ob Brunner ein weiteres Comeback gibt, weiss wohl nur er selbst. Portiert wird er im «St. Galler Tagblatt». Dort wird er als Nachfolger von Ueli Maurer gehandelt. Mit bald 14 Jahren ist der SVP-Politiker der dienst- und mit 71 Jahren auch der älteste Bundesrat. Es wäre nicht das erste Mal, dass Brunner in die Fussstapfen von Maurer treten würde. Bereits im Präsidium der SVP folgte er auf Maurer. In Kontakt sind die beiden weiter, so kam Maurer Mitte Juli zu Brunner auf Besuch.

Die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Bundesbern dämpfen aber seine Aussagen von früher. Bereits vor seinem Rücktritt wurde Brunner unter anderem von Blocher als idealer Kandidat für die Bundesregierung gesehen. Brunner verneinte jedoch stets. So kritisierte er beispielsweise die mangelnde Authentizität in der Politik. An dieser Einstellung dürfte sich wenig geändert haben.