Was Richemont mit Dufry vorhat

Es hatte für Aufsehen gesorgt, als Richemont im vergangenen Mai eine 5%-Beteiligung am Reisedetailhändler Dufry aufgebaut hatte. Der weitgehend verschwiegene Luxusgüterkonzern sagte lange nicht, welche Absichten hinter diesem Engagement stehen.

An der Generalversammlung im September gab Richemont-Präsident Johann Rupert bekannt, die Beteiligung auf 7,5% aufgestockt zu haben. Er meinte damals nur, dass es Sinn mache, sich an einem Duty-Free-Händler zu beteiligen, der unter anderem Luxusuhren von Richemont verkaufe.

Entwicklung neuer Verkaufsformate

Am Rande des seit Montag laufenden Genfer Uhrensalons SIHH liessen Unternehmenskreise erstmals durchblicken, was Richemont zusammen mit Dufry plant. «Der Duty-Free-Markt ist für Hersteller von luxuriösen Zeitmessern sehr wichtig. Zusammen mit Dufry will Richemont neue Formate aufstellen, die dem Verkauf von Luxusprodukten entgegenkommen», so die Insider weiter.