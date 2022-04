Was sagt uns der S&P 600 Small Cap?

An den USA kommt man nicht vorbei, gleichgültig, ob es sich um Krieg oder Frieden handelt, um Wissenschaft, Technik oder Kapitalmärkte. Vor zehn Jahren lag die Gewichtung der USA im MSCI Welt auf 49%. Heute sind es 66%.

Der US-Markt ist der einzige, in dem alle Branchen, die man sich vorstellen kann, vertreten sind. Viele Schweizer meiden US-Aktien und unter US-ISIN emittierte ETF, weil im Todesfall auf solche Titel eine Nachlasssteuer an den US-Fiskus zu entrichten ist. Dabei gibt es am liquiden und transparenten US-Markt Segmente, die so viel besser abschneiden als alles, was Europa und Asien-Pazifik zu bieten haben, dass selbst währungsbereinigt und unter Berücksichtigung einer allfälligen Nachlasssteuer ein happiger Vorteil für US-Aktien übrig bleibt.

Sinfonie der Indizes

Seit Beginn des Bullenmarktes im März 2009 hat der SMIM eine Performance ausgewiesen, die währungsbereinigt lediglich 65,8% derjenigen des S&P 600 Small Cap entspricht und 56% von jener des S&P 400 Mid Cap beträgt. Hinzu kommt ein erheblicher, nicht quantifizierbarer Vorteil der beiden amerikanischen Indizes: die Liquidität ihrer Konstituenten.