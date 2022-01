Was sich bei Ascom ändern wird

Knalleffekt bei Ascom: Mit 1. Februar übernimmt der belgische Manager Nicolas Vanden Abeele die Rolle des CEO und löst damit Jeannine Pilloud ab, die nach knapp zwei Jahren das Handtuch werfen muss. Der Verwaltungsrat fordert von dem auf Kommunikationslösungen in Krankenhäusern spezialisierten Konzern mehr Wachstum.

«Jeannine Pilloud hat in der Stabilisierung des Unternehmens ausgezeichnete Arbeit geleistet. Jetzt brauchen wir aber ein anderes Profil und eine andere Führung, um zur nächsten Phase des Wachstums vorzustossen», begründet Verwaltungsratschef Valentin Chapero Rueda die Personalentscheidung.

Die Rochade kam selbst für Analysten und Branchenkenner durchweg überraschend, wurde aber mehrheitlich positiv aufgenommen. Ex-SBB-Managerin Jeannine Pilloud hatte das Unternehmen 2019 übernommen und hatte nicht zuletzt wegen Corona und der Komponentenkrise keinen leichten Stand. Ihr ist es dennoch gelungen, das zuvor von Holger Cordes geleitete Unternehmen wieder auf deutlich stabilere Beine zu stellen.

Wachstum enttäuscht

Die Strategie, für die sich der Traditionskonzern Ascom 2015 entschieden hat – auf die Gesundheitskommunikation zu setzen – ging vor der Amtszeit Pillouds nicht auf. Der Umsatz war rückläufig, das Ebitda-Margenziel von 20% blieb meilenweit entfernt. Pilloud strukturierte neu und gab Verantwortung an die Länderorganisationen ab. Zuletzt verzeichnete Ascom ein Umsatzwachstum von 2,7% (ohne Währungseffekte) und eine Ebitda-Marge von 9,8%. Das ist positiv zu werten, liegt aber dennoch weit hinter den Kennzahlen der Medizintechnikbranche zurück.

«Am Ende des Tages werden wir an den Erwartungen eines High-Tech-Unternehmens gemessen», sagte VR-Präsident Chapero. Ascoms Produkte gelten Experten zufolge als durchaus konkurrenzfähig, jedoch fehlt es vor allem an der Verkaufsstrategie. Die notwendige Erfahrung soll nun Vanden Abeele beisteuern.

Abeele hat strategische Branchenerfahrung bei Alcatel in Paris gesammelt und bringt auch Auslanderfahrung aus Asien und Lateinamerika mit. Zuletzt war er für das auf Visualisierung spezialisierte Unternehmen Barco in Belgien tätig, bei dem er die Entertainment-Sparte leitete. Ascom dürfte vor allem Abeeles Erfahrung im Verkauf schätzen, um Ascoms Kommunikationsinfrastruktur besser an die Endkunden zu bringen und den wiederkehrenden Umsatz weiter zu steigern.

Vocera-Übernahme spielt mit

Die an Ascom gestellten Erwartungen selbst sind gerechtfertigt. Dass es aufgrund der Coronakrise für Produkte der klinischen Kommunikation mehr Bedarf gibt als zuvor, gilt als unbestritten. Digitale Plattformen und die Hardware dahinter sollen die unterschiedlichen Personen im medizinischen Umfeld möglichst schnell, kabellos und kontaktlos miteinander vernetzen und im Idealfall datenbasierte Effizienzgewinne ermöglichen.

In den USA haben sich zuletzt mehrere Grosskonzerne mit Unternehmen aus der Medizinkommunikationsbranche per Zukauf gestärkt und haben sich das einiges kosten lassen. In der jüngsten Transaktion wurde für das US-Unternehmen Vocera mit vergleichbarem Portfolio und in etwa gleicher Grösse wie Ascom das Zwölffache des Jahresumsatzes bezahlt. Dass die hohe Bewertung zumindest die Entscheidungsprozesse in den internen Gremien von Ascom beschleunigt hat, ist naheliegend. Ascoms Unternehmenswert beträgt aktuell deutlich weniger als das Doppelte des Jahresumsatzes.

Strategisch unverändert

Strategisch dürfte sich für Ascom vorläufig nichts verändern. Sie will organisch wachsen. Von den operativen Stellschrauben wird das USA-Geschäft wohl wichtiger werden, in Europa wird man einen Weg finden müssen, die Verkaufsorganisation zu optimieren. Zur Debatte stehen dürften auch die von Ascom angebotenen Lösungen in der Unternehmenskommunikation, die in einer reinen Medtech-Gesellschaft eher wenig verloren haben.

Die Aktien sind bisher keine Kaufempfehlung, auch wenn aufgrund der in der Vergangenheit gedämpften Erwartungen Aufwärtspotenzial besteht. Investoren werden sich über die Handschrift Abeeles erst eine Meinung bilden wollen, was den Kurs vorderhand bremsen dürfte. Der Einstand von Vanden Abeele dürfte die Bekanntgabe der Ergebniszahlen am 8. März sein.