Was sind die Dogs of the Dow?

Eine in den USA vor allem in den Neunzigerjahren populäre Anlagestrategie heisst Dogs of the Dow. Sie wird gemeinhin dem Vermögensverwalter Michael O’Higgins zugeschrieben, der die Methode in seinem im Jahr 1991 veröffentlichten Buch «Beating the Dow» beschrieben hatte.

Gleich am ersten Börsentag kaufen

Das Vorgehen besteht darin, jeweils am ersten Börsentag eines Jahres konsequent die zehn Aktien des Dow Jones (Dow Jones 25295.87 0.88%) Industrial mit der höchsten Dividendenrendite zu kaufen. Oftmals handelt es sich dabei um Valoren, die zuvor hinter dem Markt zurückgeblieben sind. Diese Titel werden für die folgenden zwölf Monate gehalten. Zum Start des neuen Jahres werden erneut die zehn Aktien mit der höchsten Dividendenrendite für das Portfolio ausgewählt. Die Strategie basiert auf der Überlegung, dass bei diesen Papieren eine Gegenbewegung zu erwarten ist, weil sie bereits stark korrigiert haben. Benjamin Graham, der geistige Vater des Value-Investierens, hat bereits vor über vierzig Jahren in der Neuauflage seines Buchs «The Intelligent Investor» eine ähnliche Strategie vorgestellt, die auf die zehn Dow-Jones-Titel mit dem geringsten Kurs-Gewinn-Verhältnis fokussiert.

Weitere Methoden möglich

Mittlerweile gibt es diverse Verfeinerungen. So wählt der Low-Five-Ansatz aus den zehn Dogs jeweils die fünf mit dem niedrigsten Aktienkurs aus. Eine weitere Methode wiederum verlangt, dass nur Dividendentitel von Unternehmen selektiert werden, die auch Gewinn erzielen, um ausschliesslich nachhaltige Dividendenzahler im Depot zu haben.

War der Ansatz in den USA insbesondere in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre erfolgreich, blieben die Dogs während der darauffolgenden Technologieblase klar hinter dem Gesamtmarkt zurück. In den vergangenen Jahren hatten sie wieder die Nase vorn. Das zeigt, dass auch dieser Ansatz Modeströmungen unterliegt. Sind Dividendentitel nicht mehr gefragt, dürften die Dogs Mühe bekunden, den Markt zu schlagen. Diverse Studien belegen aber, dass die Dogs in verschiedenen Ländern langfristig besser abschneiden als der jeweilige Vergleichsindex – auch hierzulande.