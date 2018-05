Was sind Index-ETF?

In Europa werden über 1600 ETF gehandelt, die meisten davon bilden Indizes ab. Hier betrachten wir die Struktur dieser beliebten Fonds genauer und erläutern auch alternative ETF.

Index-ETF bilden eine bestimmte Markt-Benchmark möglichst präzise ab und investieren dazu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Index-Komponenten. Kauf- und Verkaufsentscheidungen hängen bei Index-ETF von Veränderungen im Index ab und unterscheiden sich dadurch von aktiven Fonds. Bei Letzteren wählen die Fondsmanager Wertpapiere aus, von denen sie sich Mehrrenditen versprechen. Index-Tracking gilt vielen als das Gegenteil von aktivem Management, weshalb man Indexfonds und -ETF häufig auch als passive Fonds bezeichnet.

Index-ETF sind für immer mehr Märkte erhältlich und reichen von global diversifizierten Strategien bis hin zu Nischenprodukten für einzelne Branchen, zum Beispiel europäische Bankaktien oder asiatische Immobilienunternehmen.

Auch bestimmte Anlagestile bzw. Faktoren sind über ETF zugänglich, zu den bekanntesten Faktoren gehören Growth, Value und Low Volatility. Andere ETF investieren in bestimmte Marktkapitalsegmente und auch die Nachfrage nach Fixed Income-ETF ist gestiegen. Mit diesen können Anleger nicht nur in verschiedene Märkte und Regionen investieren, sondern auch Kriterien wie Duration, Kreditqualität und Laufzeit bestimmen.

Marktkapitalisierung: Die ursprüngliche Gewichtungsmethode

Die Gewichtung (also der Anteil) einzelner Wertpapiere in einem Index – und damit auch dem ETF – richtet sich in der Regel nach der Marktkapitalisierung.

An kapitalgewichteten Indizes lässt sich jederzeit ablesen, wie der Markt ein bestimmtes Unternehmen bewertet. In einem offenen Markt werden Informationen schnell eingepreist. Sie beeinflussen den Kurs und damit die Marktkapitalisierung einzelner Wertpapiere, was sich im selben Moment auch im Index ablesen lässt. Es gibt jedoch auch andere Gewichtungsmethoden.

Andere ETF-Arten

Das wachsende Interesse der Anleger hat auch die Entwicklung neuer Produkte verstärkt. Zu den neuesten Angeboten gehören ETF, die nicht länger auf herkömmliche, kapitalgewichtete Indizes setzen.

Der Marktanteil aktiver ETF ist klein, nimmt jedoch zu. Anstatt einen Marktindex möglichst genau abzubilden, sucht der Portfolio Manager die ETF-Positionen dabei aktiv aus, um so ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Rohstoff- und Währungs-ETF investieren an ihren Märkten durch direkten («physischen») Erwerb der Assets oder über Futures. Anleger können so in alternative Investments wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Edelmetalle, Energie oder Währungen investieren.

Sogenannte Inverse und Leveraged ETF gehören zu den synthetischen Strukturen und sollen in der Regel ein bestimmtes Tagesziel erreichen. Mehr über diese ETF und ihre Einsatzmöglichkeiten finden Sie im Vanguard ETF Wissenscenter.

