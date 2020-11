Was tun mit dem Währungsrisiko?

Die Währungsexperten sind sich in einem Punkt für einmal einig: Der Dollar neigt zur Schwäche. Eine Abwertung des Greenbacks ist in der Regel ein Segen für die globalen Finanzmärkte. Denn sie ist oft Ausdruck von mehr Risikofreude und üppig vor­handener Liquidität, die alle Schiffe hebt. Vor allem die Schwellenländer profitieren, doch auch Rohstoffe und Edelmetalle, die in Dollar gehandelt werden, verteuern sich quasi automatisch.

Doch für global agierende Franken­investoren bringt ein schwächerer Dollar auch Nachteile. Die Abwertung kann Kurs- und Zinsgewinne auf US-Wertpapie­ren eliminieren. So wie dieses Jahr, in dem der Dow Jones in Franken nicht 2% im Plus, sondern 4% im Minus liegt. Daher stellt sich die Frage, ob Anleger Wäh­rungsrisiken «hedgen» (von to hedge: absichern) sollen. Schliesslich ist der Franken eine besonders harte Währung, und Fremdwährungspositionen sind regelmässig von einer Abwertung betroffen.