Was wirklich in Rohstoffindizes steckt

Adjustierung Korrektur der Kennzahlen je Aktie und des Aktienkurses nach Kapitalerhöhungen, Aktiensplits und Kapitalzusammenlegungen. Dadurch wird die Vergleichbarkeit mit den historischen Datenreihen aufrechterhalten.

Aktie Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu.

Aktienindex Misst die Entwicklung eines Aktienmarktes. Umfasst ein Portefeuille ausgewählter Aktien eines Landes, einer Region oder einer Branche, deren Kurse unter Berücksichtigung bestimmter Berechnungskriterien den jeweiligen, fortlaufend berechneten Indexstand ergeben.

Backwardation Preisstruktur am Rohstoffmarkt, in der Terminkurse unter den Spot-Preisen liegen. Gründe für eine solche Struktur können eine akute Knappheit des betreffenden Wirtschaftsguts oder die Erwartung sinkender Spot-Preise sein. Backwardation (Preisabschlag) führt zu einem Rollgewinn, wenn der Futures mit der kürzesten Restlaufzeit bei Verfall in den nächsten Futures gerollt wird (vgl. Rohstoffindex). Gegenteil: Contango.

Basiswert Wert (Wertpapier , Währung, Index, Basket respektive Korb , Rohstoff usw.), der einer Option , einem Futures , einem Warrant (Optionsschein) oder einem strukturierten Produkt zugrunde liegt.

Börse Regelmässig stattfindender, nach feststehenden Usanzen organisierter Markt. Je nach den gehandelten Gütern spricht man z. B. von Wertpapier-, Effekten-, Devisen-, Warenbörsen oder Börsen für derivative Instrumente (Terminbörsen ).

Cap Kurs eines Basiswerts oder ein Zins, den zu erreichen oft darüber entscheidet, ob der Basiswert geliefert oder ein Barbetrag gezahlt wird.

Contango Preisstruktur am Rohstoffmarkt, in der Terminkurse über den Spot-Preisen liegen. Diese Struktur zeigt häufig an, dass die Marktteilnehmer steigende Spot-Preise des betreffenden Wirtschaftsguts erwarten. Contango (Preisaufschlag) führt zu einem Rollverlust, wenn der Futures mit der kürzesten Restlaufzeit bei Verfall in den nächsten Futures gerollt wird (vgl. Rohstoffindex ). Gegenteil: Backwardation .

Diversifikation Verteilung der Anlagesumme auf mehrere Anlagekategorien. Innerhalb eines Aktienmarktes führt die Diversifikation dazu, dass man titelspezifische Risiken verringert und bei genügend breiter Diversifikation schliesslich nur noch das systematische Risiko trägt.

Futures Standardisierter börsengehandelter Terminkontrakt , mit dem sich die eine Partei verpflichtet, den Basiswert zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen (Long-Position ). Die Gegenpartei verpflichtet sich zur Lieferung (Short-Position ) oder, wenn vorgesehen, zum Barausgleich . Die Terminbörse bringt beide Parteien zusammen und stellt die Einhaltung der Vertragsbedingungen, u. a. mit der Übernahme des Gegenparteirisikos (Clearing ) die Erfüllung, sicher. Dafür verlangt sie eine Sicherheitsleistung (Einschussmarge ). Das Margenkonto wird täglich ausgeglichen (vgl. Maintenance Margin ).

GS Gewinnbeteiligungspapier, das keine Mitgliedschaftsrechte, sondern nur Vermögensrechte (z. B. Dividende , Anspruch auf den Bezug neuer Titel, Liquidationserlös) verleiht. Das wichtigste Beispiel sind Roche GS.

Haltekosten Kosten, die mit dem Halten von physischen Rohstoffen verbunden sind, beispielsweise für die Lagerung, die Versicherung etc.

Korb Sammlung von Anlagewerten, beispielsweise Aktien einer gemeinsamen Branche (Sektor) oder Region, die oft als Basiswert verwendet wird.

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage.

Laufzeit 1. Lebensdauer eines Derivats oder einer Obligation . 2. Frist im Optionsgeschäft, während deren eine amerikanische Option ausgeübt werden kann.

Obergrenze Kurs eines Basiswerts oder ein Zins, den zu erreichen oft darüber entscheidet, ob der Basiswert geliefert oder ein Barbetrag gezahlt wird.

Restlaufzeit Verbleibende Laufzeit einer Option (oder eines anderen befristeten Wertpapiers , besonders von Obligationen ) bis Verfall. Je länger die Restlaufzeit einer Option, desto grösser sind die Chancen, dass sich der Kurs des Basiswerts und damit der Optionspreis zugunsten des Käufers entwickelt (Zeitwert ).

Rezession Phase im Konjunkturzyklus . Rückläufiges Wachstum des BIP während mindestens zwei Quartalen.

Rohstoffe Werden in der Regel standardisiert und auf Termin (vgl. Futures ) gehandelt. Die Palette reicht von Edelmetallen über Basismetalle , Getreide und Ölsaaten , Soft Commodities und Fleisch sowie Milch bis zu Energie.

Rohstoffindizes Umfassen einen Korb aus Rohstoffen . Auswahlkriterien sind weltweite Produktionsmenge und Liquidität des Handels. Referenzindizes: Reuters-Jefferies-CRB, S&P GSCI, DJ UBS, Rogers International Commodity Index (vgl. Tabelle). Sie sind in Subindizes unterteilt, die Rohstoffgruppen wie Energie, Metalle und Agrargüter sowie einzelne Rohwaren umfassen. Rohstoffindizes beziehen sich in der Regel auf die Rohstoff-Futures mit der kürzesten Restlaufzeit und rollen bei Verfall in den nächsten Futures (vgl. Contango , Backwardation und rolloptimierte Rohstoffindizes ). Die Indizes dienen ihrerseits als Basiswert für Futures und andere Derivate.

Staatsanleihe Anleihe , die von einem Staat zur Deckung seines Finanzierungsbedarfs im In- oder Ausland emittiert wird. Die Renditen der Staatsanleihen dienen als Benchmark für andere Emittenten desselben Staates. Die Schweiz begibt im Unterschied zu anderen Ländern keine Anleihen der Eidgenossenschaft im Ausland.

Terminkontrakt Kauf- oder Verkaufsvertrag, bei dem die gegenseitigen Leistungen nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt erbracht werden, z. B. Futures , Forward , Swap . Zu den Termingeschäften im weiteren Sinne gehören auch Optionen .

Total Return Gesamte Rendite eines Wertpapiers oder eines Wertschriftenportefeuilles (vgl. Performance ). Der Total Return einer Aktie setzt sich aus Kursveränderungen, Dividendenausschüttungen und Nennwertrückzahlungen zusammen.

Transaktionskosten Mit der Durchführung einer Börsentransaktion verbundene Kosten wie Courtagen und Clearinggebühren.