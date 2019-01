Was wurde eigentlich aus den ehemaligen Gewinnern

Qumram



Anfang 2017 wurde Qumram noch in der Kategorie Growth Stage mit dem Swiss FinTech Award ausgezeichnet. Die Jury überzeugte, wie die Big-Data-Plattform aus dem Verhalten von Kunden auf diversen Online-Kanälen von Unternehmen wertvolle Erkenntnisse für diese Firmen zog. Ende des Jahres verschwand das Start-up von CEO Patrick Barnert (Bild) dann vom Markt. Denn auch das US-Datenanalyseunternehmen Dynatrace war überzeugt. Es übernahm Qumram und integrierte die Technologie.

Crowdhouse



Am Markt nach wie vor aktiv ist Crowdhouse, der Gewinner 2017 in der Kategorie Early Stage. Die Plattform von Mitgründer und Verwaltungsrat Ardian Gjeloshi (Bild) ermöglicht es privaten Anlegern, in Immobilien zu investieren. Liegenschaften im Wert von 300 Mio. Fr. wurden so bisher erworben. Die Anleger sind Mitbesitzer, eingetragen im Grundbuch, sie erhalten eine monatliche Ausschüttung. Die fünfzig Crowdhouse-Mitarbeiter kümmern sich dabei als Full-Service-Team um alles. Angesichts eines Heimmarktes von 4 Mrd. Fr. sieht Crowdhouse noch viel Entwicklungspotenzial für sich in der Schweiz.

SFS



Im Verband Swiss Finance Startups (SFS (SFSN 81.4 -0.73%)) sind die Fintech-Jungunternehmen hierzulande organisiert. Als Erste nahm SFS 2017 den Award in der Kategorie Fintech Influencer of the Year entgegen. Es war der zweite FinTech Award für Christina Kehl (Bild). Als Geschäftsführerin ist sie eine der treibenden Kräfte von SFS und als Mitgründerin und ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied des digitalen Versicherungsbrokers Knip eine Pionierin der Fintech-Szene.

Knip



Als benutzerfreundliche mobile Alternative zum traditionellen Versicherungsbroker erhielt Knip den ersten Swiss FinTech Award 2016. Mitgründer Dennis Just (Bild) war einer der lautesten Vertreter eines disruptiven Ansatzes. Sein Motto: Wir zeigen es den alteingesessenen Versicherungen und machen ihnen die Kunden abspenstig. Das schuf ihm in der Branche nicht nur Freunde. «Knip wird sich an uns die Zähne ausbeissen», war die Reaktion von Ivo Furrer, Ex-CEO von Swiss Life (SLHN 415.1 -0.98%) Schweiz, an einer Veranstaltung von FuW. 2017 wurde Knip mit der niederländischen Komparu zur Digital Insurance Group zusammengelegt, Hauptsitz ist heute Amsterdam. Der Schweizer Standort erfuhr einen Abbau.

Sentifi



Zusammen mit Knip teilte sich vor zwei Jahren das «Bloomberg der digitalen Welt», wie sich Sentifi nennt, den ersten Swiss FinTech Award. Das Start-up von Gründer und CEO Anders Bally (Bild) durchforstet mit künstlicher Intelligenz Social-Media-Inhalte auf für Investoren relevante Informationen. Nach eigener Aussage zapft es dabei pro Monat rund 1 Mrd. Quellen an. Auf fünfzig Plattformen in neun Ländern sind die Analysen von Sentifi mittlerweile eingebettet. Ende 2017 ist zudem PostFinance als Minderheitsaktionär beim Jungunternehmen eingestiegen.