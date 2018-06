Washington am längeren Hebel

Noch bleiben die von den USA und China angekündigten gegenseitigen Handelssanktionen lediglich Drohgebärden. Damit besteht nach wie vor die Hoffnung, dass die von Washington für den 6. Juli angekündigten Strafzölle auf Importe im Wert von 50 Mrd. $ und die von Peking angedrohten Gegenmassnahmen nicht in Kraft treten werden. Doch trotz der Verhandlungen, in denen weiter um einen gütlichen Ausgang gerungen wird, geben beide Seiten zu erkennen, dass sie den Streit allenfalls auch eskalieren lassen könnten.

Als Antwort auf die von Peking angedrohten Gegenmassnahmen hat US-Präsident Donald Trump zusätzliche Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Mrd. $ in Aussicht gestellt. Washington hat über das Wochenende die Hürde für chinesische Investitionen in den USA massiv erhöht. Damit soll wohl nicht nur der Technologietransfer nach China erschwert, sondern vor allem auch gezeigt werden, welche Seite im Handelsstreit am längeren Hebel sitzt.

Das sind mit Blick auf den bilateralen Handel rechnerisch die USA, die 2017 Waren im Wert von 550 Mrd. $ aus China importiert haben. In die Gegenrichtung gingen Güter im Wert von 130 Mr. $. Sollte Peking versucht sein, Washington mit Strafzöllen in gleicher Höhe zu belegen, wäre China damit bereits jetzt die Munition ausgegangen.

Peking könnte jedoch versucht sein, mit nichttarifären Massnahmen zu kontern. So liessen sich etwa die auf Güter im Wert von 250 Mrd. $ erhobenen Strafzölle durch eine Abwertung des Yuans um 6 bis 10% aushebeln. Damit drohte allerdings, wie bereits 2015 nach der damaligen Schwächung des Yuans gegenüber dem Dollar, ein massiver Kapitalabfluss aus China und damit allenfalls auch ein Börsencrash.

Peking bleibt als zweitgrösster Gläubiger der amerikanischen Regierung theoretisch immer noch die «nukleare Option». China besitzt Schatzbriefe im Wert von 1,18 Bio. $. Sollten diese Papiere von einem Tag auf den andern auf den Markt geworfen werden, so würden die Renditen und damit die Kreditkosten des amerikanischen Staates wohl in die Höhe schiessen. Doch die Regierung Trump würde in einem solchen Fall mit grosser Wahrscheinlichkeit die chinesischen Guthaben in den USA einfrieren.

Als Antwort darauf könnte Peking, wie in der staatlichen Presse erwähnt wurde, auf dem chinesischen Markt tätige amerikanische Unternehmen durch einen Boykottaufruf strafen. Doch Apple (AAPL 185.5 0.73%), Caterpillar (CAT 136.03 1.05%) oder Coca-Cola (KO 43.47 0.93%) verkaufen in China nicht nur ihre Produkte, sondern sie beschäftigen hier auch Millionen von Chinesen, womit sich Peking mit einem Konsumentenboykott ins eigene Fleisch schneiden würde.

Vorderhand bleiben all das nur Gedankenspiele. Sie zeigen aber klar auf, dass Peking im Streit mit Washington am kürzeren Hebel sitzt und damit am Schluss wohl auch schmerzhafte Konzessionen machen muss.