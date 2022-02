Wasserstoff: Eine kleine Farbenlehre

Wasserstoff ist bunt. Er kann blau sein, türkis, grün, weiss, rosa, gelb oder violett. Weissen und grauen Wasserstoff gibt es auch. Die Farben haben mit dem Aussehen des Gases nichts zu tun, sondern signalisieren die Art seiner Herstellung.

Wasserstoff kommt auf der Erde fast ausschliesslich in chemisch gebundener Form vor. Er wird mit energieintensiven Verfahren aus Wasser, Erdöl oder Mineralien gewonnen und vielfältig genutzt, ­beispielsweise als Rohstoff für Dünger, zur Stahlherstellung oder für die Produktion von Treibstoffen.

Aus Grau wird Blau

Grauer Wasserstoff stammt aus Erdgas oder Kohle. In den Produktionsprozessen entstehen neben Wasserstoff grosse Mengen Kohlendioxid, die in der Regel in die Atmosphäre entlassen werden. Wenn dieses CO2 aufgefangen und gespeichert oder weiterverwendet wird, ist von blauem Wasserstoff die Rede. Weisser Wasserstoff fällt als Nebenprodukt chemischer Prozesse an, wie zum Beispiel bei der Chloralkali-Elektrolyse, die Salz und Wasser in Chlor, Wasserstoff und Natronlauge verwandelt. Wird dabei Atomstrom verwendet, ist der Wasserstoff rot.