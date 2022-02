Wasserstoff: Verschiedene Wege zum Investieren

Wasserstoff ist ein verlockendes Anlagegebiet. Als Hoffnungsträger in der Wende hin zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft verspricht er Unternehmen, die sich ihm widmen, hohe Wachstumsraten. Dementsprechend weckt er am Aktienmarkt Fantasie. Das Thema an der Börse zu spielen, ist nicht leicht – und birgt erhebliche Risiken.

Grundsätzlich bieten sich dafür zwei Optionen an: ein Engagement in thematisch halbwegs reinen Unternehmen oder eines in solchen, die anderweitig abgestützt sind, mit Wasserstoffaktivitäten aber wachsen können. Erstere nehmen die Branchenentwicklung mit all ihren Unwägbarkeiten voll mit, Letztere nutzen ihre beschleunigende Wirkung.