Wasserzins muss sich nach dem Markt richten

Lange, sehr lange ist es den schweizerischen Wasserkraftwerken sehr gut gegangen. In dieser Zeit war der an die Kantone für die Nutzung der Wasserkraft zu entrichtende Wasserzins kaum ein Thema, er konnte locker auf die Preise abgewälzt werden. Das hat auch zu einem stetig steigenden Wasserzins geführt; die Wirkungen auf die Standortqualität der Schweiz wurden kaum thematisiert.

Das hat sich in den letzten Jahren geändert: Die Strompreise sind im Grosshandel nicht zuletzt aufgrund der mit massiven Subventionen für neue erneuerbare Energieträger in Deutschland und der Schweiz verbundenen Energiewende deutlich gesunken.

Dazu beigetragen haben auch die niedrigen Preise für Kohle (Kohle 91.9 3.32%). In der Folge sind viele Wasserkraftwerke in wirtschaftliche Nöte geraten. Sie haben im Rahmen der Debatte über die Energiewende nach Subventionen gerufen – und sie erhalten. Sie kassieren ab 2018 pro Jahr rund 120 Mio. Fr. als «Marktprämie». Damit nicht genug: Nun verlangen sie auch noch wesentlich niedrigere Wasserzinsen.

Teurer als die Nachbarn

Vor diesem eher unschönen Hintergrund muss die anstehende Revision des Wasserrechtsgesetzes gesehen werden, die die Neuregelung der Wasserzinsen enthält. Grundsätzlich haben die Kantone die Hoheit über die Wasserzinsen, aber der Bund fixiert eine Obergrenze für die zu erhebenden Abgaben.

Rein formal muss die Regelung revidiert werden. Die heute geltende Ordnung mit einem Maximum von 110 Fr. je Kilowatt installierter Bruttoleistung läuft Ende 2019 aus. Dieser Zins ist ausgesprochen hoch. Als das Gesetz 1918 in Kraft gesetzt wurde, betrug die Abgabe 8.16 Fr. Sie hat sich teuerungsbereinigt bis heute nahezu verdreifacht. Damit liegt die Schweiz auch wesentlich höher als die Nachbarländer. Deutschland, Frankreich und Italien kennen nur geringe entsprechende Abgaben, Österreich gar keine.

Entsprechend gross ist die Bedeutung der Wasserzinsen vor allem für die Bergkantone. Derzeit fliessen gut 550 Mio. Fr. jährlich an Wasserzinsen an die Kantone. Davon gehen rund 83% an die Bergkantone Bern, Graubünden, Tessin, Uri und Wallis sowie an den Kanton Aargau.

Eine Revision drängt sich auch auf, weil die Stromproduzenten den Wasserzins in der Regel nur noch den gebundenen Kunden, also den kleinen Konsumenten, weiterverrechnen können.

Im offenen Markt für die Grosskunden ist die Weiterverrechnung kaum mehr möglich. Auch diese Ungleichheit zeigt, wie widersinnig die damalige Staffelung der Marktöffnung war. Sie fand auf dem Buckel der kleinen Konsumenten statt.

Der Bundesrat schickte folgende Eckwerte für eine Neuregelung der Wasserzinsen in die Vernehmlassung: Im Sinne einer Übergangslösung sollte das Maximum auf 80 Fr. reduziert werden.

Für nach 2022 stellte er eine Flexibilisierung des Wasserzinses in Aussicht, er sollte sich künftig zumindest zum Teil nach den Marktgegebenheiten richten. In wenigen Wochen soll die Botschaft zur Gesetzesänderung verabschiedet und präsentiert werden.

Der bundesrätliche Vorschlag fiel in der Vernehmlassung allerdings durch. Die Bergkantone schrien auf, ihre Einnahmen würden durch die Reduktion des Maximums um rund 150 Mio. Fr. reduziert. Sie machten geltend, der Wasserzins sei nicht die Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Wasserkraft.

Das ist im Prinzip richtig, das Argument greift dennoch zu kurz: Der hohe Fixkostenblock namens Wasserzinsen reduziert die Möglichkeiten der Stromproduzenten, sinkende Preise aufzufangen.

Die Werke würden durch den Vorschlag des Bundesrats um 150 Mio. Fr. entlastet, zusätzlich zu den Subventionen aus der Energiewende. Auch sie opponierten, denn sie wollten mehr. Dem schlossen sich die Wirtschaftsverbände an.

Gefordert wird eine direkte Flexibilisierung der Wasserzinsen. Sie sollen aufgeteilt werden in eine fixe und eine variable Komponente. Dabei ist die fixe Komponente als Abgeltung für die Nutzung der Ressource Wasser zu verstehen.

Die variable Komponente steht für die Abgeltung des ökonomischen Werts des Wassers. Sie soll sich nach den Gegebenheiten auf dem Markt richten. Dabei drängt sich ein Mechanismus auf, der sich grundsätzlich am Marktpreis für Strom orientiert.

Dringend abzusehen ist von Ausnahmeregelungen. Der ursprüngliche bundesrätliche Vorschlag einer befristeten Befreiung für geförderte Werke oder die auch diskutierte Reduktion für defizitäre Werke führen lediglich zu Verzerrungen. Profitieren würden ausgerechnet ineffiziente Werke – das darf nicht sein.

Der liberale Think Tank Avenir Suisse kritisiert in einem kürzlich erschienen Papier, dass die Wasserzinsen zu einem Instrument der Regionalpolitik geworden seien. Das trifft zu und erklärt auch die heftigen Reaktionen der Bergkantone. Sie haben sich an die hohen und stetig steigenden Einnahmen aus den Wasserzinsen gewöhnt. Derartige nicht sachgerechte Verquickungen sind abzulehnen.

Mit der Ausrichtung der Wasserzinsen auf den Markt könnte ein Schritt in Richtung Trennung von Energie- und Regionalpolitik getan werden. Ganz weg von der Regionalpolitik käme man allerdings erst, wenn die fixe Komponente gestrichen würde.

Avenir Suisse schlägt dafür eine Abgeltung bzw. die Integration in den Finanzausgleich zwischen den Kantonen (NFA) vor. In der heutigen Regelung gehen die Einkünfte aus den Wasserzinsen nicht in die Berechnung des Ressourcenpotenzials im NFA ein – ein Systemfehler.

Leider erscheint ein derartiger Schritt politisch wenig realistisch. Eine gewisse Kompensation der zu erwartenden Mindereinnahmen der Bergkantone dürfte politisch jedoch unumgänglich sein.

Falscher Heimatschutz

Nicht hilfreich für die Neuregelung der Wasserzinsen ist auch der Beschluss der parlamentarischen Kommissionen, ein Gesetz zu erarbeiten, das die strategischen Infrastrukturen der Energieversorgung unter Heimatschutz stellen will. Sie haben eine parlamentarische Initiative gutgeheissen, die die entsprechenden Einrichtungen der Lex Koller unterstellen will.

Damit wären ein Verkauf an ausländische Investoren bzw. eine Beteiligung faktisch nicht mehr möglich. Eine derart protektionistische Regelung dürfte sich belastend auf die Preise und den Wert der betreffenden Anlagen auswirken.

Sollte eine entsprechende Vorschrift tatsächlich vom Parlament beschlossen werden, würde der Energiesektor in eine weitere regulatorische Fessel gezwängt.

Die Neuregelung der Wasserzinsen muss sich nach dem Markt richten. Ob der Bundesrat diesen Schritt direkt wagt, ist offen. Zumal das Umfeld in der Energiepolitik auf Regulierung und Staat und nicht auf den Markt ausgerichtet ist.