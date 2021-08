Weber Grill holt sich frische Kohle

Wenn schon der Sommer in diesen Breitengraden nicht richtig Einzug halten will: An den Börsen steigen die Temperaturen. Dafür sorgt auch der Börsengang der Kugelgrill-Ikone Weber in diesen Tagen. Auf Basis des Ausgabepreises der Aktien wird der Wert des Marktleaders für Outdoor-Grills auf 5 Mrd. $ geschätzt.

Das Unternehmen, Weber-Stephen Products, lässt knapp 47 Mio. Titel an der Börse New York unter dem Tickersymbol WEBR kotieren. Bloss ein Viertel der Aktien gelangen in den Handel; der Rest bleibt im Besitz der Familie Stephen und mehrheitlich der Investmentgesellschaft BDT Capital Partners, die 2010 eingestiegen war. Orchestriert wird das Initial Public Offering (IPO) von Goldman Sachs, Bank of America und JP Morgan.