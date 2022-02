Weg mit dem Handelsabkommen USA–China

Vor zwei Jahren versuchten die USA und China, ihren sich verschärfenden Handelskrieg zu beenden, und unterzeichneten dazu ein Abkommen, in dessen Rahmen China sich verpflichtete, in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Waren und Dienstleistungen aus den USA im Wert von 200 Mrd. $ im Vergleich zu 2017 zu kaufen. Das bedeutete eine Gesamtabnahmeverpflichtung im Ausmass von 502,5 Mrd. $ über einen Zeitraum von zwei Jahren. Am Ende kaufte China (für 288,8 Mrd. $) nur 57% der US-Exporte, für die es eine Abnahmeverpflichtung abgegeben hatte, und kam somit der Zusage über die vereinbarten zusätzlichen 200 Mrd. nicht nach.

Dieses Versäumnis ist allerdings alles andere als ein Fehlschlag, sondern eher ein Anlass zur Freude, und zwar deshalb, weil die einzige Möglichkeit der vollständigen Umsetzung des sogenannten Phase-1-Abkommens für China darin bestand, die gleichen marktwirtschaftsfeindlichen Instrumente einzusetzen, die amerikanische Unternehmen in ihren Bemühungen um Geschäfte in China schon lange behindert hatten.

Der frühere US-Präsident Donald Trump begann den Handelskrieg 2018, um China zu zwingen, den Diebstahl geistigen Eigentums von amerikanischen Unternehmen sowie die Subventionierung «strategischer» Sektoren zu beenden und ganz allgemein die Anwendung intransparenter regulatorischer Massnahmen zum Nachteil amerikanischer Unternehmen einzustellen. Nachdem mehrere Zollerhöhungen auf beiden Seiten dem Handel zwischen den USA und China zugesetzt hatten, schlossen die beiden Länder im Januar 2020 ein Abkommen, das die erwähnten Abnahmeverpflichtungen Chinas vorsieht.

Undurchsichtige Regulierung

Obwohl in dem Abkommen die Mengen der von China zu kaufenden US-Produkte festgelegt wurden, enthielt es keine Bestimmung zur Senkung der chinesischen Einfuhrzölle, und China wurde auch nicht verpflichtet, rechtliche und regulatorische Änderungen hinsichtlich der Fragen vorzunehmen, die Trump überhaupt veranlasst hatten, den Handelskrieg zu beginnen. Stattdessen wollte man sich diesen Themen in späteren Verhandlungsrunden zuwenden, vermutlich zu einem Zeitpunkt, da China durch die Erfüllung der Abnahmeverpflichtungen sein Engagement in Bezug auf die Reform von Regulierungen unter Beweis gestellt hatte.

Da China jedoch keine Zusage zur Senkung der Zölle oder zur Lösung struktureller Probleme abgegeben hatte, konnte es seinen Verpflichtungen aus der ersten Phase des Abkommens nur nachkommen, indem es erneut auf undurchsichtige Regulierungsmassnahmen zurückgriff – dieses Mal allerdings, um US-Exporteure zu begünstigen und ihre Konkurrenten zu benachteiligen. Die chinesischen Behörden hätten beispielsweise staatliche Unternehmen anweisen können, amerikanische Waren zu kaufen, oder sie hätten privaten Importeuren deutlich machen können, dass sie von einer derartigen Vorgehensweise profitieren würden, da sie auf diese Weise die «nationale Politik» unterstützen. Offizielle chinesische Vertreter hätten auch Zoll- und Gesundheitsinspektoren anweisen können, US-Waren gegenüber Produkten aus anderen Ländern zu bevorzugen.

Kurzfristig hätten diese Massnahmen zwar zu einer Steigerung der amerikanischen Ausfuhren nach China geführt und amerikanische Unternehmen begünstigt, doch langfristig wären die Kosten enorm gewesen. Aufgrund der damit einhergehenden stärkeren Abhängigkeit Chinas von marktwirtschaftsfeindlichen Mechanismen zur Unterstützung seiner politischen und wirtschaftlichen Ziele, hätten sie eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen auf dem chinesischen Markt in noch weitere Ferne rücken lassen. Noch wichtiger: Auch wenn Amerika von wirtschaftlichem Zwang profitiert, bleibt es wirtschaftlicher Zwang und erinnert an eine finstere Periode der chinesischen Geschichte, als die Briten ähnliche Taktiken des massiven Drucks einsetzten, um mehr Opium an China zu verkaufen.

Abkommen stärkt staatliche Kontrolle

Selbst wenn die Intensivierung staatlicher Kontrolle lediglich eine zweckmässige kurzfristige Taktik im Rahmen einer langfristigen Strategie war, liesse sich daraus kaum der Schluss ableiten, dass die politischen Entscheidungsträger Chinas in Zukunft stärker auf die Beseitigung staatlicher Kontrollen setzen würden. Das ist so, als würde man einem Alkoholiker sagen, der erste Schritt auf dem Weg zu Abstinenz bestehe darin, mehr zu trinken.

Es kommt nicht überraschend, dass China ein Abkommen bevorzugt, das die staatliche Kontrolle stärkt und vorerst den Druck der USA in Richtung Strukturreformen eliminiert. US-Unternehmen glauben vielleicht, von der bevorzugten Behandlung durch China im Rahmen der Ende 2021 auslaufenden Abnahmevereinbarung profitiert zu haben, aber sie werden unweigerlich als Verlierer dastehen, wenn staatliche Kontrollen erneut gegen sie eingesetzt werden.

Japan hat Ende der Achtziger- und Anfang der Neunzigerjahre zahlreiche längst überfällige Strukturreformen umgesetzt, zum Teil auf Druck der amerikanischen Unterhändler in den Handelsverhandlungen. Das Phase-1-Abkommen macht es jedoch unwahrscheinlich, dass sich die chinesische Regierung dem Druck der USA beugt und handelsbezogene Strukturreformen umsetzt. Die Verlierer dieser Entwicklung werden chinesische Konsumenten und Privatunternehmen sein.

Amerikas Konsumenten bezahlen die Zeche

Wir sollten daher froh sein, dass dieses fehlerbehaftete Handelsabkommen nie vollständig umgesetzt wurde. Wie soll es aber weitergehen?

Es gibt unzählige Belege dafür, dass amerikanische Konsumenten und Unternehmen, die auf Vorleistungen aus China angewiesen sind, zu den Hauptverlierern höherer US-Zölle auf Importe aus China zählen. Vier gesondert voneinander durchgeführte Studien haben gezeigt, dass die Amerikaner beinahe die gesamten Kosten dieser Zölle in Form höherer Preise zu tragen hatten. Präsident Joe Bidens Entscheidung, Trumps Zölle unangetastet zu lassen, wirft jedoch die Frage auf, ob sich die US-Handelspolitik überhaupt um das Wohl der amerikanischen Konsumenten kümmert oder ob sie stattdessen in erster Linie von der Notwendigkeit geleitet wird, den Gewinn der Unternehmen zu steigern.

Die Regierung Biden sollte sich dringend darum bemühen, dieses handelspolitische Ungleichgewicht mit China durch wechselseitige Zollsenkungen auszugleichen. Angesichts der Tatsache, dass sich die Inflation in den USA auf einem Höchststand seit vier Jahrzehnten befindet, sollte die möglichst baldige Beendigung dieses abträglichen Handelskrieges oberste Priorität haben.

