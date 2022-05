Wehe, der Apfel fällt

Wer wissen will, wie es an den Börsen weitergeht, sollte einen Blick auf Apple werfen. Das bis vor kurzem wertvollste Unternehmen der Welt ist am Aktienmarkt der letzte sichere Hafen. Doch nicht nur das. Als stabilster Vertreter – was das Geschäft sowie die Entwicklung an Wallstreet betrifft – der Mega-Cap-Wachstumsgesellschaften mit den diversen Akronymen macht Apple Value- wie Growth-Anleger glücklich. Das Gewicht von 45% im US-Aktienportfolio der Investorenlegende Warren Buffett spricht Bände.

Bislang konnte sich das Schwergewicht, das mit 7% des marktbreiten Index S&P 500 mehr Gewicht hat als der gesamte Konsumgüterbereich, gut halten, deutlich besser als die Konkurrenz. Bis Dienstag notierten Apple gegenüber dem Jahresbeginn «nur» 13% im Minus, während es beim technologielastigen Nasdaq Composite −25% waren. Danach wendete sich aber das Blatt. Ohne ersichtlichen Grund verloren Apple in zwei Tagen relativ zum Nasdaq Composite 5 Prozentpunkte.

Was ist passiert? Zwar hat Apple angekündigt, den revolutionären MP3-Spieler iPod auslaufen zu lassen, doch das dürfte kaum einen Investor beunruhigt haben. Eher haben Anleger angefangen, sich auch von ihren Lieblingen zu trennen. Wenn die hochgejubelten Pandemieunternehmen wie Zoom, Peloton und Robinhood aus den Portfolios geworfen werden, darf das weder überraschen noch irritieren.

Anders bei Apple. Mit einem Jahresgewinn von 100 Mrd. $, stetem Umsatzwachstum und einer treuen Kundschaft auf der ganzen Welt ist der Gigant aus den USA das Paradeunternehmen schlechthin. Trennen sich Anleger selbst von solch vorbildlichen Werten, dürften sie grundsätzliches Vertrauen in die Börse verloren haben, was für eine Fortsetzung der Baisse spricht.