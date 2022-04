Weiter so mit Macron – oder doch Experiment Le Pen?

Am 24. April dürfte ein Aufatmen durch die Machtzentralen in Europa und Nordamerika gehen: Emmanuel Macron wird für eine zweite Amtszeit gewählt, der alte wird der neue französische Präsident sein. Nicht mehr mit glanzvollen 66% wie vor fünf Jahren, sondern nur knapp – doch das spielt bereits am 25. April keine Rolle mehr. Macron könnte sich wieder der Koordination der EU-Politik gegenüber Moskau widmen; Frankreich hat schliesslich im laufenden Halbjahr den EU-Vorsitz inne. Auch in der Nato wäre man erleichtert, wenn deren militärisch und politisch bedeutendster Staat auf dem europäischen Festland ein verlässlicher Partner bliebe.

Am 24. April könnte aber auch eine Schockwelle durch die Kapitalen Europas und Nordamerikas gehen: Marine Le Pen wird zu Frankreichs Präsidentin gewählt. Im dritten Anlauf gewinnt sie, knapp, doch sensationell. Ihr Vater Jean-Marie hatte es übrigens seinerzeit fünfmal (!) versucht. 2002 schaffte er es überraschend in die Stichwahl, in der ihn Jacques Chirac deutlich schlug: Damals funktionierte der «Front républicain» – die informelle Abwehrfront aller anderen Parteien gegen Le Pens Bewegung. Heute ist das nicht mehr garantiert.

Im Hintergrund: Putin

Sollte tatsächlich der weniger wahrscheinliche Fall Le Pen eintreten, dann würden im Kreml die Champagnerkorken (pardon: eher Krimsekt) knallen. Marine Le Pen hat stets gewisse Sympathien für das Putin-Regime gezeigt; zwar verurteilt sie nun dessen Überfall auf die Ukraine, stellt aber die westlichen Wirtschaftssanktionen teils infrage. Die Abwehrfront gegen den Kreml geriete ins Wackeln. Eine Präsidentin Le Pen wird keinen «Frexit» wagen, doch die Zusammenarbeit zwischen Paris, Brüssel, Berlin usf. würde zumindest sehr viel heikler, das just in äusserst schwierigen Zeiten.

Trotz aller weltpolitischen Extravaganzen, die sich Frankreich gelegentlich gönnt: In wirklich vitalen europastrategischen Fragen war das Elysée historisch immer berechenbar. So stellte sich Präsident Charles de Gaulle in den 1960er-Jahren während der Berlin-Krise unzweideutig hinter Kanzler Adenauer; der Sozialist François Mitterrand wiederum sprach sich 1983 vor dem Deutschen Bundestag glasklar für die Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen aus. Dass er damit die deutsche Sozialdemokratie vergrätzte, kümmerte ihn kaum; hier ging es um höhere Interessen.

Doch die Zeiten ändern sich. Die Fünfte Republik neigt zur Schwäche, die Umrisse einer Sechsten sind noch nicht erkennbar. Der Beginn des Niedergangs lässt sich spätestens auf Nicolas Sarkozys Präsidentschaft (2007–2012) terminieren: Er hatte zwar die dringend nötige «Rupture», den Bruch mit alten Gewohnheiten und Bequemlichkeiten, verheissen, doch herzlich wenig davon umgesetzt. 2012 verlor «Sarko», unterdessen häufig vor Gericht, gegen den Sozialisten François Hollande, den schwächsten Präsidenten seit Menschengedenken: Hollande trat zur Wiederwahl 2017 erst gar nicht an – eine derartige Kapitulation hatte es noch nie gegeben.

Systemparteien am Ende

Die beiden politischen Lager, die Republikaner (wenn man will Gaullisten) und die Sozialisten, die das System stabilisierten, sind unterdessen erledigt. Das hatte sich vor fünf Jahren abgezeichnet, seit Sonntag ist die letzte Messe gelesen: Die republikanische Kandidatin holte nicht mal fünf Prozent der Stimmen, die sozialistische keine zwei (ihre Namen braucht man sich nicht zu merken). Dieses Phänomen gibt es auch anderswo; in Deutschland etwa sind SPD und Union schwächer denn je, doch trotzdem noch von entscheidendem Gewicht, einstweilen.

Macrons persönlicher Wahlverein La République en Marche und Le Pens Rassemblement National, eine zentristische bzw. eine rechtspopulistische Bewegung, sind ganz auf ihre Chefs ausgerichtet. Ähnlich übrigens die Sammlung des Linksaussen Jean-Luc Mélenchon (71), der am Ende noch mächtig aufgeholt hat, doch das war’s dann wohl für ihn.

Fragt sich jetzt schon: wie weiter in fünf Jahren? Jedenfalls kein abermaliges Duell Macron gegen Le Pen, denn zum Glück sind seit 2002 nur noch zwei Amtsperioden zulässig. Le Pen steht im 54. Altersjahr. Gelingt es Macron nicht, in einem angenommenen zweiten Quinquennat die wirtschaftlichen Perspektiven der Durchschnittsfranzosen spürbar zu verbessern, dann hätte eine Alternative – und sei sie noch so fragwürdig – gegen Kandidaturen aus etablierten politischen Strömungen Chancen auf Wahlerfolg.