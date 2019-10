Weitere Abflüsse bei GAM

Nach neun Monaten meldet GAM einen Wasserstand, der die ärgsten Sorgen zwar verwischt, doch zugleich kaum mehr Mut macht. Der angeschlagene Asset-Manager, der in den vergangenen zwölf Monaten massive Vermögensverluste hinnehmen musste, hat diesen Abfluss zwar gestoppt, doch eine Trendumkehr ist nicht zu erkennen. Im so wichtigen margenstarken Segment Investment Management liegen die Kundengelder mit 51,1 Mrd. Fr. um rund 1 Mrd. Fr. tiefer als noch zum Halbjahr. Kunden zogen laut GAM aufgrund von Risikoüberlegungen Mittel ab, nicht mehr wegen der Turbulenzen um die liquidierten Fonds. Doch der Asset-Manager schaffte es nicht, signifikantes Neugeld anzuziehen. Einzig im margenschwachen Segment Private Labeling kamen 0,3 Mrd. Fr. neu hinzu, allerdings von bestehenden Kunden. Dem Management bleibt auch angesichts eines schwierigen Marktumfelds nach eigenem Bekunden nichts weiter übrig, als zu den getroffenen Sparmassnahmen weitere Kosten im kommenden Jahr aus der Gesellschaft zu nehmen. Anleger sollten weiterhin an der Seitenlinie bleiben.

