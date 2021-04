Weitere CS-Manager treten nach Archegos-Debakel zurück

Händler, der für fremde Rechnung, d. h. im Auftrag seiner Kunden, Börsengeschäfte ausführt. In der Schweiz sind im Unterschied zu verschiedenen anderen Ländern auch die Banken zum Börsenhandel zugelassen.

Wichtigste Bankbeziehung (Investmentbank, Depotbank) eines Hedge Fund . Über diese Bank handelt er an den Finanzplätzen und bezieht Kredite. Häufig bieten Prime Brokers jüngeren Hedge Funds Büroräumlichkeiten oder andere Unterstützung, zum Beispiel im Bereich Risikomanagement.

Risiko

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).

