Weiterer Geldabfluss bei GAM

«GAM ist noch nicht über den Berg. Der gebeutelte Asset-Manager verzeichnet nach den ersten drei Monaten 2019 einen Nettovermögensabfluss von 4 Mrd. Fr. im Geschäftsbereich Investment Management, erwartet wurde rund 1 Mrd. Fr. Die verwalteten Vermögen in diesem Bereich stehen bei 55,1 Mrd. Fr. Insgesamt stiegen die Vermögen dank günstigen Markt- und Wechselkurseinflüssen sowie den Zufluss im Geschäftsbereich Private Labeling von 127,4 zum Jahresende 2018 auf 132,2 Mrd. Fr. Bis Mitte Juli sollen die in Liquidation befindlichen Absolute-Return-Bond-Fonds (ARBF) abgewickelt sein. Erst dann kann der Asset-Manager befreit in die Zukunft schauen, und die Aktionäre können bessere Zeiten erwarten. Für das Halb- und wohl auch für das Gesamtjahr wird GAM aber aller Voraussicht nach schlechte Zahlen präsentieren.»

