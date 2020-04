Weiteres Hilfspaket für die amerikanische Wirtschaft

(Reuters) Nach dem Senat hat nun auch das US-Repräsentantenhaus grünes Licht für ein viertes Hilfspaket im Kampf gegen die Corona-Krise gegeben. Die Abgeordneten billigten am Donnerstag (Ortszeit) in Washington das Gesetz für ein Rettungspaket insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen. Aber auch Krankenhäuser sollen davon profitieren. Es ist insgesamt 484 Mrd. $ schwer. Damit steigen die Anti-Krisen-Massnahmen der USA auf zusammen rund 3 Bio. $.

Die Entscheidung fiel mit der klaren Mehrheit von 388 zu fünf Stimmen. Der Senat hatte bereits am Dienstag ohne Gegenstimme grünes Licht gegeben. Nun fehlt noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Dieser hatte angekündigt, die Gesetzesvorlage rasch zu unterzeichnen.

Die weltgrösste Volkswirtschaft steht wegen der Pandemie unter einem enormen Druck. Mehr als 26 Millionen Menschen sind in den vergangenen vier Wochen arbeitslos geworden. Die Zahl der in Verbindung mit dem Coronavirus Gestorbenen ist mit rund 48’000 so hoch wie in keinem anderen Land. «Dies ist wirklich ein sehr, sehr, sehr trauriger Tag», sagte deshalb die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi.