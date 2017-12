Weko büsst Post mit 22,6 Mio. Fr.

(AWP) Die Wettbewerbskommission (Weko) büsst die Post mit 22,6 Mio. Fr. Die Post soll ihre marktbeherrschende Stellung beim Massenversand von Briefen über 50 Gramm von Geschäftskunden missbraucht und dabei den Wettbewerber Quickmail behindert sowie gewisse Kunden diskriminiert haben. Die Post weist die Vorwürfe zurück. Sie zieht den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiter.

In einer Untersuchung sei festgestellt worden, dass die Post das Preissystem 2009 (gültig von Juli 2009 bis Ende März 2011) und auch das seit 1. April 2011 geltende Preissystem CAPRI nicht einheitlich angewendet habe, schreibt die Weko am Montag. Bei vielen Verträgen wurden Rabatte vereinbart, die tiefer waren als in den Preissystemen vorgegeben. Damit seien diese Vertragskunden einerseits im Wettbewerb mit anderen Kunden unzulässig behindert worden und hätten andererseits der Post zu hohe Preise bezahlt.

So sei Geschäftskunden bei Briefsendungen ab einem jährlichen Sendungsvolumen von 100’000 Fr. vertragliche Sonderkonditionen gewährt worden. Vertragskunden, die vergleichbare Eigenschaften aufwiesen, seien jedoch ungleich behandelt und somit diskriminiert worden. Einige Kunden mussten also höhere Preise bezahlen als andere.

Mit dem Preissystem CAPRI habe die Post zudem einen Zusatzrabatt eingeführt. Diejenigen Kunden sollten belohnt werden, die das mit der Post vereinbarte monatliche Umsatzziel erreichten oder übertrafen. Verfehlten sie dieses, wurden sie abgestraft. Insgesamt sei das Preissystem für die Kunden intransparent gewesen. Kunden wurden dadurch nach Ansicht der Behörde von einer Auslagerung eines Teils ihrer Briefsendungen an den Wettbewerber Quickmail abgehalten.

Entscheid wird angefechtet

Die Post weist die «angeblich kartellrechtlich unzulässigen Rabattierungen von Grosskunden in den Jahren 2009 bis 2014» derweil zurück. «Die Post ist überzeugt, dass sie sich gegenüber ihren Kunden und im Markt rechtmässig verhalten hat», lässt sich Ulrich Hurni, Leiter PostMail, in einer Mitteilung vom Montag zitieren.

Die relevanten Preissysteme seien «immer» nach den Vorgaben des Postgesetzes ausgestaltet und angewendet worden, so die Post weiter. Der Wettbewerb sei nie beeinträchtigt worden und Wettbewerber nie behindert. Die Post werde den Entscheid deshalb beim Bundesverwaltungsgericht anfechten.

Da die Weko ihren Entscheid noch nicht begründet habe, könne man sich jedoch nicht zu Einzelheiten äussern. Laut Post sei das Verfahren gegen die Preissysteme der Post für adressierte Inland-Briefe für Geschäftskunden am 8. April 2011 eröffnet worden.

Rabatt für Hilfe beim Kostensparen

Die Post habe ihr Preissystem im April 2011 – wegen des zunehmend kompetitiven Marktumfelds – «umfassend modernisiert und bewusst berechenbar sowie kostenorientiert ausgestaltet». Die Herausforderung sei, dass die Briefmengen seit vielen Jahren markant zurückgingen, zahlreiche gesetzliche bzw. regulatorische Vorgaben bestünden und die Finanzierung der Grundversorgung nach wie vor ohne Subventionen und nur mit eigenen Mitteln sichergestellt werden müsse. Daher: Durch Effizienzgewinne entstehende Kostenvorteile müssten an die Kunden weitergeben werden.

Preise für Geschäftskunden mit einem Jahresumsatz von über 100’000 Fr. würden sich deshalb nicht nur nach dem geplanten Briefvolumen bemessen, sondern auch dem individuellen Sendeverhalten: Je mehr ein Kunde der Post durch seine eigene Planung hilft Kosten zu sparen, desto höher falle auch sein Rabatt aus. Und das gelte für alle Kunden gleich.