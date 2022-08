Weko leitet Untersuchung gegen Pharmaunternehmen ein

(AWP/MK) Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen ein international tätiges Pharmaunternehmen wegen möglichen Missbrauchs der relativen Marktmacht eröffnet. Der ungenannte Konzern soll der Pharmagrosshändlerin Galexis, die zum Gesundheitskonzern Galenica gehört, den Bezug von Produkten zu günstigeren Konditionen im Ausland verweigert haben. Dies könnte ein Verstoss gegen das Kartellgesetz sein, wie die Weko am Dienstag mitteilte. Betroffen seien Produkte wie Trink- und Sondennahrung.

«Im Sinne neuer diesbezüglicher Regelungen im Kartellgesetz war Galexis zuvor bestrebt, Produkte im Bereich Trink- und Sondennahrung über die Niederlassungen des Pharmaunternehmens in Deutschland und den Niederlanden zu erheblich tieferen Preisen auch für Schweizer Konsumenten zu beziehen, was das Unternehmen jedoch mehrfach abgelehnt hat. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir dazu keine weiteren Auskünfte erteilen», so ein Sprecher von Galenica gegenüber FuW.

Laut Weko werde in zwei Wochen das mutmasslich gegen das Kartellgesetz verstossende Pharmaunternehmen im Handelsamtsblatt genannt.

Relativ marktmächtig

Konkret untersucht die Weko, ob das Pharmaunternehmen gegenüber Galexis relativ marktmächtig ist und damit seine Position missbraucht.

Seit Jahresbeginn wendet die Weko die neuen Vorschriften über die relative Marktmacht an. Relativ marktmächtig ist demnach ein Unternehmen, wenn andere Firmen bei Angebot oder Nachfrage einer Ware oder Dienstleistung so von ihm abhängig sind, dass keine ausreichenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bestehen.

Diese neuen Bestimmungen im Kartellgesetz dienen namentlich dem Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz. Sie gehen auf die Fair-Preis-Initiative zurück und bilden den direkten Gegenvorschlag zum Volksbegehren. Die Initianten zogen das Begehren aufgrund der Gesetzesänderung zurück.