Welt ohne Banken

Zu Bitcoin gibt es bisweilen sehr gegensätzliche Meinungen. Das Allerwichtigste ist aber inzwischen fast gänzlich vergessen gegangen: Bitcoin funktioniert. Klingt zunächst nach wenig, ist es aber nicht. Als der Erfinder von Bitcoin unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto im Oktober 2008 das erste Bitcoin-White-Paper veröffentlichte, war es alles andere als klar, dass die darin skizzierten Überlegungen tatsächlich jemals eine reale Umsetzung finden würden. Das, was sich in dem Dokument auf lediglich neun Seiten findet, liest sich zunächst mal als pure anarchische Utopie. Ein Geldsystem zu entwerfen, das komplett dezentral ohne Banken oder sonstige Finanzinstitutionen funktionieren soll, ist schon mal eine ziemlich verrückte Idee. Inzwischen wissen wir, dass es Bitcoin tatsächlich gelungen ist, ein technologisches Substitut zum Konstrukt einer Trusted Third Party zu schaffen. Die Funktion der «vertrauensstiftenden» (Noten-)Bank wurde in diesem dezentralen Zahlungssystem substituiert. Man kann nicht genug unterstreichen, wie revolutionär das ist.

Zum Autor Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und Adjunct Professor am Swiss Finance Institute.

Die Welle an Initial Coin Offerings (ICU) und in weiterer Folge von Security Token Offerings (STO) war der erste Versuch, die dezentralisierte «bankenfreie» Welt der Finanzen und damit die Vorzüge der Blockchain-Technologie einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen. Inzwischen ist es stiller geworden um diese Neuemissionen von Währungen und Aktien. Kein Wunder, haben Anleger doch viel Geld verloren oder sind gar Betrügern zum Opfer gefallen. Das Vertrauensproblem ist also doch nicht ganz gelöst. Eine Aktie lässt sich z.B. inzwischen ohne weiteres in einem digitalen Wertrecht (Token) abbilden, aber damit ist im finanzwirtschaftlichen Sinne noch wenig erreicht. Auch eine tokenisierte Aktie braucht eine Umgebung, die einerseits den Handel erleichtert und andererseits für Investoren eine effiziente Möglichkeit liefert, die Qualität des Vermögenswerts abzuschätzen.

In der klassischen Finanzwelt helfen häufig Banken bei letzterer Funktion. In den Lehrbüchern wird dies als qualitative Gütertransformation bezeichnet. Klingt zunächst mal wenig spektakulär, ist aber sehr zentral. Wenn das Start-up ZBionical (fiktives Beispiel) eine Erstemission von Aktien wagt, ist für einen potenziellen Investor die Bewertung des Unternehmens eine ziemlich unsichere Angelegenheit. Angenommen, der Investor erfährt nun, dass Goldman Sachs die Federführung der Emission übernimmt. Die Reputation der Bank erhöht in diesem Moment den Wert der Emission, da man davon ausgehen kann, dass Goldman Sachs ein strenges Screening der Börsenkandidaten durchführt, um die eigene Reputation zu schützen. Voilà, die Qualität der Aktie wurde durch die Bank «transformiert».

Vertrauensfragen

Ohne Zweifel kann der Emissionsprozess technisch in Form eines STO sehr effizient abgebildet werden. Aber eine Emission mit einem solchen Gütestempel zu versehen, gelingt in einem dezentralen System so einfach nicht. Dazu braucht es alternative Mechanismen oder Institutionen, die ihr Reputationskapital einsetzen und dadurch die Qualität der Emission signalisieren. Vertrauen ist und bleibt also doch eine Frage der Trusted Third Party, ohne sie funktioniert es auch in der schönen neuen Kryptowelt nicht. Nach klassischer ökonomischer Anreizwirkung kann die Qualität der Emissionen rapide abnehmen, wenn die guten Emittenten den Kryptomarkt zu meiden beginnen.

Es gilt also zu unterscheiden zwischen dem Vertrauen in die Grundfunktionalität der Trägertechnologie (Blockchain) und Vertrauen in das übergeordnete Ökosystem mit all seinen Checks and Balances. Ohne Zweifel ist das moderne Bankensystem kein zu 100% sicheres System, und auch darin gibt es Verluste und Mängel. Ein dichtes Netzwerk an institutionellen Mechanismen versucht aber, Sicherheit, Stabilität und Reputation der Banken zu sichern: Aufsichtsbehörden, Einlagensicherung, Eigenmittelvorschriften etc. bis hin zur staatlichen Rettung während einer systemischen Krise. Genau dieses eng geknüpfte und erprobte Sicherheitsnetz ist ein grosser Wettbewerbsunterschied zur dezentralen Welt der Kryptofinanzen.

Die Kryptowelt war bisher sehr darauf bedacht, die technologische Entwicklung voranzutreiben. Sie wird aber nicht darum herumkommen, sich den weniger spektakulären, aber gewissermassen viel wichtigeren Schutz- und Sicherheitsinstrumenten zur Wahrung der Marktintegrität zu widmen. Zu diesem Zweck könnte der Anschluss an die etablierten Aufsichtsinstitutionen aktiv gesucht werden, oder aber es werden auch hier neue Institutionen oder technologische Alternativen entwickelt. Im Markt lässt sich beobachten, dass z.B. Kryptobanken oder Kryptobörsen genau dieses Reputationskapital aufzubauen versuchen, um in weiterer Folge als Trusted Third Party fungieren zu können. Finanzplätze versuchen, durch gesetzgeberische Aktivitäten den Rechtsrahmen an das neue Ökosystem anzupassen. Natürlich wäre die damit verbundene Symbiose der beiden Welten die naheliegende Lösung. Doch andere Pfade sind auch denkbar. Folgt auf die Idee einer dezentralen Finanzwelt eine dezentrale Aufsicht? Lassen sich Eigenmittelvorschiften durch ausgeklügelte Smart Contracts substituieren? Könnten Bots, die als selbständige Programme den digitalen Raum überwachen und auffällige Trades, Unternehmensdaten oder Chatverläufe aufstöbern, die neue dezentrale Waffe gegen Marktmanipulation sein?

Krypto-Crash als Bewährungsprobe

Die neue Kryptowelt hat noch keine wirkliche grosse Bewährungsprobe bestehen müssen, weshalb das Fehlen eines Sicherheitsnetzes noch nicht in der Breite sichtbar geworden ist. Ganz im Gegenteil, die vergangenen Jahre waren eher getrieben von boomenden Märkten und hoher Risikobereitschaft. Kurskorrekturen der Kryptowährungen gab es immer wieder auf dem steilen Weg nach oben, aber zu Zeiten, in denen die Investorenbeteiligung vergleichsweise gering war. Inzwischen investieren immer mehr Private und auch Institutionelle in Krypto-Assets. Die letzten Wochen haben Zweifel über den weiteren Preisverlauf der Kryptowährungen aufkommen lassen, und viele der erst kürzlich hinzugekommenen Investoren dürften inzwischen auf beachtlichen Verlusten sitzen. Das Abwärtspotenzial gerät nun vermehrt in den Mittelpunkt.

Eine echte Vertrauenskrise, in der die Anleger die Integrität des Marktes in Frage stellen, wäre der ultimative Lackmustest. Wird ein dezentrales System genügend innere Widerstandskraft generieren können? Im Falle eines Krypto-Run (ähnlich einem Bank-Run) könnte sich das Fehlen stabilisierender Institutionen oder Mechanismen als ein gewichtiger Nachteil entpuppen. Solche Bewährungsproben für neue Technologien und ihre Ökosysteme gehören zu einem Innovationsprozess und stellen auch eine Chance dar. So könnte sich für die Branche die Einsicht in die Notwendigkeit eines Sicherungssystems, von Mindeststandards oder von Überwachungsinstitutionen durchsetzen. Das kann von innen heraus oder aber durch Intervention etablierter Regulatoren und eine strenge Direktunterstellung unter das bestehende Aufsichtsregime geschehen.

Satoshi Nakamotos White Paper hat die wohl grösste Innovationswelle im Banking in Bewegung gesetzt, die diese Bankergeneration je erlebt hat. Doch auch spektakuläre technische Zukunftsvisionen scheinen zutiefst mit den subtilen – bisweilen mysteriösen – psychologischen Aspekten des Vertrauens verknüpft zu sein. Hier haben klassische Banken allen Unkenrufen zum Trotz weiterhin einen oft unterschätzten Vorteil. Eine Welt ohne Banken ist deshalb (noch) keine bessere Welt für Anleger oder Sparer.