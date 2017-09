Weltwirtschaft läuft auch ohne US-Stimulus

Nichts von dem, was viele Ökonomen und Wallstreet von der neuen US-Regierung erwartet hatten, hat Präsident Donald Trump ­geliefert. Kein Infrastrukturprogramm, keine unternehmensfreundliche Steuerreform – keine Massnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Stattdessen droht Ende Monat ein Verwaltungsstillstand, falls sich Washington nicht zur Aufhebung der Schuldengrenze durchringt.

Und doch brummt der Konjunkturmotor, nicht nur in den USA, sondern in praktisch allen Ecken der Welt. Das zeigen die aktuellen Umfragen aus der Industrie. Der globale, nach Wirtschaftskraft der Länder gewichtete Einkaufsmanagerindex (Purchasing Managers Index, PMI) ist im August leicht von 52,7 auf 53,1 gestiegen. PMI-Werte über 50 signalisieren eine Expansion der Industrie und sind in der oberen Tabelle blau eingefärbt, Werte ­darunter (rot) zeigen eine rückläufige ­Aktivität an (vgl. Textbox unten) an.