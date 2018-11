Wem gebührt Anerkennung für die starke US-Wirtschaft?

US-Präsident Donald Trump beansprucht die Anerkennung für die «beste Konjunktur aller Zeiten» und vergleicht die heutige Wirtschaftslage ständig mit der historisch schwachen Erholung unter Präsident Barack Obama. Mit einem Wachstum von über 3% in diesem Jahr, einer Arbeitslosenquote von 3,7% und mehr freien Stellen als Arbeitslosen hat sich die Wirtschaftslage seit Trumps Amtsantritt stark verbessert. Die gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen sind die besten seit Jahrzehnten.

Zum Autor Michael J. Boskin ist Professor für Ökonomie an der Universität Stanford und Senior Fellow an der Hoover Institution. Von 1989 bis 1993 war er Vorsitzender des wirtschaftlichen Beraterstabs von US-Präsident George H.W. Bush.

Zugleich nimmt auch Obama die starke Konjunktur für sich in Anspruch und argumentiert, dass seine Politik im Gefolge der Finanzkrise von 2008 einen deutlich stärkeren Abschwung verhindert habe. Weder Trumps Übertreibung noch Obamas selektive Erinnerung sind eine grosse Überraschung.

Wie die grossen Stars im Mannschaftssport erhalten amerikanische Präsidenten von den Wählern und den Historikern für das, was während ihrer Amtszeit passiert, sowohl zu viel Lob als auch zu viel Tadel. Die meisten politischen Massnahmen eines Präsidenten müssen vom Kongress verabschiedet werden, der sie häufig abändert oder blockiert. Zudem wirken sich stets noch viele andere Faktoren aus, nicht zuletzt die Geldpolitik des Federal Reserve. Bisher hat das Fed unter dem neuen Chairman Jerome Powell mit seiner Politik alles richtig gemacht, allerdings hat das Trump nicht daran gehindert, sich öffentlich zu beschweren, dass die Zinsen zu schnell steigen. Obwohl ungewöhnlich, verblasst Trumps Gemaule im Vergleich zu der Weise, wie Präsident Jimmy Carter das Fed im nationalen Fernsehen abkanzelte, es solle inmitten der galoppierenden Inflation der späten Siebzigerjahre die Zinsen senken.

Unangenehme Erbschaften

Von gleicher Wichtigkeit sind wirtschaftliche und politische Ereignisse in der übrigen Welt, technologische und demografische Kräfte im In- und Ausland sowie die Politik früherer Regierungen, die die Möglichkeiten, die ein amtierender Präsident hat, ausweiten oder einschränken können. So erbte Präsident Ronald Reagan zum Beispiel von Carter eine zweistellige Inflation. Präsident George H.W. Bush erbte die lateinamerikanische Schuldenkrise und eine Sparkassenkatastrophe, die mehr als ein Jahrzehnt vor sich hin gegärt hatte. Man muss Reagan und Bush zugutehalten, dass sie beide die vor ihnen liegenden Probleme erkannten und trotz der vorhersagbaren politischen Kosten, die auf jede Episode folgten, erfolgreiche Gegenmassnahmen unterstützten.

Präsident Bill Clinton seinerseits erbte eine niedrige Inflation und ein erholtes Finanzsystem. Nachdem die Republikaner 1994 in den Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses gewonnen hatten, arbeitete Clinton mit ihnen zusammen, um den Haushalt auszugleichen und das Sozialsystem zu reformieren. Dann kam Präsident George W. Bush, der eine Hinterlassenschaft unzureichender nationaler Verteidigungsausgaben erbte. Die Anschläge vom 11. September 2001 zu Beginn seiner Amtszeit zeigten die Notwendigkeit auf, das Militär neu aufzubauen und den Schutz des Landes zu verstärken. Obama schliesslich erbte die Finanzkrise und die daran anschliessende grosse Rezession. Aber dann sass er dem schwächsten Wirtschaftsaufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg vor, was teilweise auf seine Versuche zurückzuführen war, weite Teile der Wirtschaft umzugestalten.

Diese amerikanischen Beispiele sind zahm verglichen mit anderen aus der neueren Geschichte. In Mittel- und Osteuropa hatten die Reformer nach dem Kalten Krieg den Übergang von einer heruntergekommenen sozialistischen Planwirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft zu bewältigen. Wer immer irgendwann in Venezuela auf Präsident Nicolás Maduro nachfolgt, wird das totale wirtschaftliche und gesellschaftliche Fiasko erben, das der Chavismus verkörpert.

Übertreiben gehört zum Geschäft

Aber zurück zu 2018. Die Aufhebung vieler Verordnungen aus der Obama-Ära und die Verabschiedung der Unternehmenssteuerreform durch die Trump-Regierung haben beide dazu beigetragen, das Wachstum zu steigern. Trumps Handelspolitik jedoch ist riskant. Wenn sie sich als erfolgreich dabei erweist, den chinesischen Markt zu öffnen und die Technologietransfers seitens der US-Unternehmen zu bremsen, war sie konstruktiv. Wenn sie allerdings zu einem langfristigen Handelskrieg führt, könnte sie schweren Schaden anrichten.

Trump führt die Übertreibung als Präsident häufig zu neuen Höhen, wobei sein ständiger Refrain lautet: «So etwas hat die Welt noch nicht gesehen.» Aber das soll nicht heissen, dass frühere Präsidenten auf derartige Übertreibungen verzichtet hätten. Ein Beispiel: Nachdem er wiederholt «schaufelfertige» Bauprojekte beschworen hatte, um das Gesetz über sein Konjunkturprogramm vom Februar 2009 durch den Kongress zu bekommen, gab Obama später zu: «So etwas wie ein schaufelfertiges Projekt gibt es nicht.» Und sein Versprechen, dass Patienten im Rahmen von Obamacare ihre Krankenkasse und ihren Arzt behalten könnten, erhielt vom Faktenchecker der «Washington Post» «vier Pinocchios», die schlimmste mögliche Bewertung.

Obama behauptete zudem, niemand habe gewusst, wie schlimm die grosse Rezession werden würde. Dabei hatte ich unmittelbar nach seiner Wahl darauf hingewiesen. Ich äusserte damals: «Diese Rezession ist ein Riesending, deutlich schlimmer als die beiden kurzen, milden Rezessionen des letzten Vierteljahrhunderts.» Später äusserte Obama sein Bedauern, dass er nicht früher kommuniziert habe, wie schlimm die Rezession tatsächlich werden würde, und dass er, wenn er das getan hätte, vielleicht ein Gesetz für ein viel grösseres Konjunkturprogramm hätte durchbringen können. Aber wenn keiner wusste, wie schlimm es werden würde, wie hätte man das dann früher kommunizieren können?

Es wird zu Budgetzwängen kommen

Obama scheint bequemerweise vergessen zu haben, dass die Haushalte während seiner ersten Amtszeit wiederholt Wachstumsschätzungen von über 4% für die nächsten Jahre enthielten. Das ist doppelt so viel, wie tatsächlich erreicht wurde. Ganz eindeutig hatten seine Berater entweder kein präzises Bild von der wirtschaftlichen Lage, oder sie waren viel zu optimistisch, was die Wirksamkeit seiner Politik anging. Inzwischen sind sie auf eine diskreditierte Theorie über eine «säkulare Stagnation» verfallen, um die lustlose Erholung zu erklären.

Infolgedessen erbte Trump bei seinem Amtsantritt eine Staatsverschuldung, die sich unter Obamas Regierung verdoppelt hatte, sowie schnell steigende Zinsen und nicht gegenfinanzierte Kosten für die Sozialversicherung und für Medicare. Unter diesen Umständen werden Trumps grösste und kühnste politische Vorschläge es vermutlich mit Haushaltszwängen zu tun bekommen. Änderungen bei der Sozialversicherung hat Trump bereits ausgeschlossen. Seine Versuche und die der Republikaner im Kongress, den Affordable Care Act (Obamacare) zu ersetzen und den Anstieg der Medicaid-Ausgaben zu bremsen, waren bisher erfolglos. Die vorübergehend erhöhten Verteidigungsausgaben werden nach diesem Haushaltsjahr auf ein unzureichendes Niveau zurückfallen.

Schuld abschieben wird schwierig

Auch wenn das von Trump im vergangenen Dezember ratifizierte Steuerpaket die darin enthaltenen Steuersenkungen ganz an den Anfang gestellt hat und nun zum Konjunkturwachstum beiträgt, sind die Staatseinnahmen in Reaktion auf dieses Wachstum bisher kaum gestiegen. Unglücklicherweise bedeuten die wachsenden Haushaltsdefizite, dass es schwierig werden dürfte, die in dem Gesetz enthaltene Senkung der Einkommenssteuer in absehbarer Zeit zur Dauereinrichtung zu machen.

Im Fall eines Konjunkturabschwungs werden die Wähler Trump gegenüber mit Schuldzuweisungen schneller bei der Hand sein als mit Anerkennung für den derzeitigen Boom. Angesichts all der Bemühungen des Präsidenten, seinen Namen mit der aktuellen Wirtschaftsentwicklung zu verknüpfen, wird es ihm nicht leichtfallen, dem Fed, den Demokraten oder sonst jemandem die Schuld dafür zuzuschieben.

