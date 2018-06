Wenig Aussicht auf Erfolg

Der Bundesrat verharrt in der Sanierung der AHV in der Symptom- statt in der Ursachenbekämpfung. Die am Donnerstag präsentierte Vernehmlassungsvorlage (AHV21) hält sich mit einer Ausnahme an die im März publizierten Eckwerte: Das Rentenalter der Frauen soll auf 65 Jahre erhöht und mit Ausgleichsmassnahmen abgefedert werden, der Zeitpunkt der Pensionierung soll zwischen 62 und 70 Jahren flexibilisiert werden, wobei das Referenzalter bei 65 bleibt, und die Weiterarbeit nach der Pensionierung soll attraktiver gestaltet werden.

Die einzige nennenswerte Differenz besteht in der Zusatzfinanzierung. Im Frühjahr noch sprach der Bundesrat von einer Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes um 1,7 Prozentpunkte, nun sind es noch 1,5. Abgesehen von der Erhöhung des Rentenalters der Frauen soll die Sanierung ausschliesslich über Mehreinnahmen bewerkstelligt werden.

Von strukturellen Massnahmen will der zuständige Innenminister Alain Berset (SP) weiterhin nichts wissen. Auch nur eine ernsthafte Diskussion einer Erhöhung des Rentenalters bleibt ein Tabu. Klar ist: So lässt sich die AHV auf Dauer nicht sanieren. Wird einfach mehr Geld in das System gepumpt, wird die Altersvorsorge zu einem Fass ohne Boden – und zwar rascher, als das heute den Anschein macht.

Mit seinen Vorschlägen erregt Berset den Groll sowohl der bürgerlichen wie auch der linken Parteien. Die bürgerlichen Kräfte kritisieren namentlich die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer. Sie sei viel zu hoch, der Arbeitgeberverband sieht eine Steuererhöhung auf Vorrat.

SP und Gewerkschaftsbund dagegen laufen Sturm gegen die Erhöhung des Rentenalters der Frauen. Dabei vergessen sie zweierlei: Noch in der gescheiterten Vorlage zur Altersvorsorge 2020 hatten sie der Angleichung des Rentenalters zugestimmt, und zum Zeitpunkt der Gründung der AHV 1948 lag das Rentenalter für beide Geschlechter auf 65 Jahren.

Der Gewerkschaftsbund geht sogar noch weiter und behauptet, «die heutigen Probleme der Altersvorsorge können nur mit einer Erhöhung der AHV-Renten gelöst werden» – als gäbe es keine Alterung der Bevölkerung. Zur Finanzierung macht der Gewerkschaftsbund keine Angaben, die Frage wird ganz einfach ausgeblendet. SP und Gewerkschaften machen es sich allzu einfach: Sie verharren in dogmatischer Sturheit, fern jeder Realität. Ihre Stellungnahmen grenzen an Diskussionsverweigerung.

Die Probleme der Altersvorsorge können nur gelöst werden, wenn an den Ursachen, also den strukturellen Veränderungen, angesetzt wird. Gemeint ist die stetig steigende Lebenserwartung der Bevölkerung. Das Rentenalter muss entsprechend nach oben angepasst werden. Viele europäische Länder haben das längst erkannt und entsprechend gehandelt. Wenn die Schweiz diesen Schritt noch lange vor sich herschiebt, droht der Kollaps des wichtigsten Sozialwerks.