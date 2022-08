Wenig Entspannung am Markt für IT-Personal

Programmierer berichteten in den vergangenen Wochen mehrfach von Jobangeboten bei Google und Microsoft, die plötzlich nicht mehr gelten. Das Schlagwort dahinter heisst Hiring Freeze: Viele Tech-Unternehmen haben angesichts der sich eintrübenden Konjunktur beim Personal einen Gang zurückgeschaltet. «Wir werden unser Hiring im Rest des Jahres verlangsamen», erklärte etwa Alphabet-CEO Sundar Pichai in einer E-Mail an die Google-Mitarbeiter im Juli. Bei Meta, dem US-Konzern hinter Facebook, wird wiederum die Zahl der neu einzustellenden Softwareentwickler um 30% reduziert. In London hat sich in der Folge die Zahl der ausgeschriebenen Stellen von 300 im Februar auf nunmehr weniger als die Hälfte verringert. Bei Google in Zürich ist sie im selben Zeitraum von über hundert auf dreissig offene Stellen gesunken.