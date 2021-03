Wenig Optimismus am Platz

Nach dem coronabedingten scharfen Einbruch im ersten Semester 2020 hatte sich die schweizerische Volkswirtschaft im dritten Quartal über Erwarten rasch erholt. Dieses Wachstum ist gemäss den neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco im vierten Quartal wieder abrupt zum Stillstand gekommen. Das Seco kommt noch auf ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts im vierten Quartal von 0,3% – also eine Stagnation.

Für das ganze Jahr rechnet das Seco provisorisch mit einem BIP-Rückgang von 2,9%. Das ist ein stärkerer Einbruch als in der Finanzkrise 2009 und ein weniger starker als in den 1970er-Jahren in der Ölpreiskrise. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Beschäftigung. Sie sank im vierten Quartal 0,4%. Immerhin waren immer noch mehr als 5 Mio. Menschen in Lohn und Brot. Die Beschäftigungsaussichten geben allerdings zu wenig Optimismus Anlass: Der vorlaufende Indikator sank 2,4%. Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich nicht entspannt und wird sich vorerst auch nicht entspannen.

Dieses Bild wird durch Branchenergebnisse für 2020 bestätigt. In der vergangenen Woche legten der Bau und die Maschinenindustrie die Jahreszahlen für 2020 vor. In beiden Branchen haben sich die Umsätze deutlich zurückentwickelt. Nicht zu sprechen von der Gastronomie und dem Tourismus, die einen massiven Einbruch hinnehmen mussten.

Dabei ist zu beachten, dass der zweite Lockdown, im Januar beschlossen, in ­diesen Zahlen nicht enthalten ist. Eric Scheidegger, Chefökonom des Seco, zeigte vor den Medien auf, dass sich der wöchentliche Index der Wirtschaftsaktivitäten zu Jahresbeginn wieder negativ entwickelt hat – wenn auch nicht so ausgeprägt wie vor Jahresfrist. Scheidegger kommt zum Schluss, dass das BIP im ersten ­Semester wieder rückläufig sein dürfte.

Das heisst mit ziemlicher Sicherheit, dass die BIP-Prognose für das laufende Jahr nach unten revidiert werden muss. Das Seco rechnete im Dezember noch, sehr optimistisch, mit einem BIP-Wachstum 2021 von 3%. Das dürfte viel zu hoch sein, denn der private Konsum ist zu Jahresbeginn wegen des erneuten Lockdowns wieder massiv eingebrochen. Zurückhaltend für 2021 sind auch der Bau und die Maschinenindustrie, wo nicht mit einem markanten Aufschwung gerechnet wird. Erfreulich dürfte die Entwicklung dafür in Chemie/Pharma ausfallen.

Die Lage am Arbeitsmarkt wird sich vorerst weiter verschlechtern, denn er reagiert stets verzögert auf die Konjunkturentwicklung. Die Arbeitslosenquote von 3,7% im Januar dürfte sich in den kommenden Monaten weiter erhöhen.

Ein Lichtblick immerhin ist auszumachen: Das vorauseilende Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH in Zürich ist im Februar wieder etwas gestiegen. Demnach ist 2021 wohl nicht mit einem erneuten Konjunktureinbruch zu rechnen, es sei denn, die Coronamassnahmen werden wieder verschärft. Mit wesentlich mehr als einer Stagnation des BIP darf allerdings auch nicht gerechnet werden. Die Erholung der Wirtschaft dürfte sich in die Länge ziehen.