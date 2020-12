Wenig vertrauenerweckend

Die Erinnerung ist noch frisch: Vor Wochenfrist hat der Bundesrat weitere Verschärfungen gegen die Coronapandemie beschlossen. Ebenso frisch ist die Erinnerung an die Stellungnahme der Kantone: Sie lehnten die Verschärfungen vor Wochenfrist grossmehrheitlich ab. Nun riefen viele Kantone plötzlich nach einem zumindest teilweisen Lockdown, den der Bundesrat nun auch beschlossen hat.

Konkret werden die Restaurants, Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen ab dem 22. Dezember bis mindestens zum 22. Januar geschlossen. Ausnahmen an den Festtagen gibt es keine. Geschäfte im Detailhandel dürfen offenhalten, allerdings mit eingeschränkten Kundenkapazitäten. Skigebiete dürfen unter strengen kantonalen Vorgaben offenbleiben. Nur: Ohne Verpflegungsmöglichkeiten auf der Piste werden sich nicht allzu viele Skitouristen da tageweise vergnügen wollen.

Zufrieden mit den bundesrätlichen Entscheiden dürfte die wissenschaftliche Task Force sein, die den Bundesrat in Sachen Corona berät, obwohl nicht alle ihre Vorschläge aufgenommen wurden. Ihre Rolle ist allerdings speziell: Obwohl sie als beratendes wissenschaftliches Gremium gilt, hat sie in der vergangenen Woche Politik gemacht.

Hauptleidtragende des Teil-Lockdowns ist die Gastronomie. Die Konsequenzen werden nicht auf sich warten lassen. Im Winter und Frühjahr ist in der Branche mit einer Konkurswelle zu rechnen – allen staatlichen Unterstützungen zum Trotz. Viele Betriebe haben ihre Reserven schon in der ersten Welle im Frühjahr aufgezehrt – sie stehen nun gleichsam «nackt» da. Das heisst auch, dass viele Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Man darf gespannt sein, ob die politischen Behörden und auch die Task Force bereit sind, wenigstens moralisch Verantwortung dafür zu übernehmen.

Der Teil-Lockdown wird auch wieder zu massiv erhöhten Hilfeleistungen des Bundes führen. Das gilt für den Arbeitsmarkt sowie für ein weiteres Hilfspaket, das offenbar in Prüfung ist. Mit anderen Worten ist das vom Parlament eben beschlossene Budget für das kommende Jahr, das ein Defizit von 6,1 Mrd. Fr. vorsieht, schon wieder Makulatur. Und die Bundesschulden werden wohl noch einmal explodieren.

Eines muss man dem Bundesrat lassen: Er hat gehandelt. Ob die Verschärfungen aber wirklich auch durchdacht sind, muss zumindest offenbleiben. Das neue Massnahmenpaket ist in sich zum Teil inkonsistent und bestraft mit der Gastronomie sowie Sport und Kultur wohl die Falschen. Ganz abgesehen von den schweren sozialen Folgen der Massnahmen. Derartige Massnahmenpakete sind letztlich wenig vertrauenerweckend.