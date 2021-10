Weniger Amerikaner beantragen Hilfe

(Reuters) Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche erneut zurückgegangen. Insgesamt stellten 281’000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es noch fast 10’000 Anträge mehr.

Es war das niedrigste Niveau bei den Arbeitslosenanträgen seit März 2020 und die dritte Woche in Folge, in der die von Ökonomen viel beachtete Zahl unter der Marke von 300’000 blieb. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 290’000 Anträge gerechnet.