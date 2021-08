Weniger Handel mit strukturierten Produkten

Nach dem rekordhohen Umsatz im Krisenjahr 2020 habe sich der Umsatz «auf hohem Niveau wieder normalisiert», sagt Markus Pfister, Präsident des Branchenverbands Swiss Structured Products Association (SSPA). Er bezieht sich auf den Quartalsreport, der vorige Woche erschienen ist. Das Handelsvolumen von April bis Juni beträgt 81,1 Mrd. Fr., das sind 6% weniger als ein Jahr zuvor (vgl. Grafik 1). Für das erste Semester beläuft sich der Rückgang auf 14%.

Die «Normalisierung auf hohem Niveau» zeigt sich im Vergleich mit der Vorkrisenzeit. Gegenüber dem ersten Semester 2019 hat der Umsatz 1% zugenommen. Die Branche ist also auf Kurs.

Pandemiejahr ist kaum zu übertreffen

Das Rekordjahr 2020 wird nicht so leicht zu übertreffen sein. Als damals bis Anfang April etwa die Hälfte aller Barrieren durchbrochen wurde, schichteten viele Anleger in neue Zertifikate um. So stieg der Umsatz in der Kategorie Renditeoptimierung – sie enthält vor allem Barriereprodukte mit Coupon – im ersten Quartal 2020 auf rekordhohe 53,3 Mrd. Fr. Anschliessend ist das Handelsvolumen gesunken und hat sich dann wieder erholt, auf nun 43,8 Mrd. Fr. im zweiten Quartal. Das sind 11% mehr als ein Jahr zuvor.

Barriereprodukte bleiben also beliebt, ihr Anteil am Gesamtumsatz ist gar gestiegen. Er macht im zweiten Quartal mit 54% erstmals seit Ende 2019 wieder deutlich mehr als die Hälfte aus und liegt über dem Durchschnitt von gut 53% seit Beginn der Datenerhebung 2015.

Pfister resümiert, das zweite Quartal zeige, dass «Investoren im weiterhin volatilen Marktumfeld insbesondere Renditeoptimierungsprodukte bewusst einsetzen, um Anlagechancen zu nutzen».

Volatilität für Hebel und Coupon

In der Krise waren auch Hebelprodukte überaus gefragt. Anleger spekulierten auf eine Erholung oder sicherten sich ab, etwa mit Call- und Put-Warrants (Optionsscheinen), Mini-Futures oder Faktorzertifikaten. Da ist der Umsatz nun ganze 26% geringer ausgefallen als vor einem Jahr.

Sowohl für Hebel- wie auch für Barriereprodukte ist der Kaufzeitpunkt günstig, wenn die Volatilität hoch ist. Der Volatilitätsindex VSMI schoss im Februar 2020 in die Höhe – er zeigt die erwartete Schwankungsbreite des Swiss Market Index. In beiden Kategorien erreichte der Umsatz damals ein Rekordhoch (vgl. Grafik 2).

Ein Marktumfeld mit hoher Volatilität wird von Day-Tradern mit Hebelprodukten schon lange genutzt. Anleger mit Barriereprodukten hingegen sind eher zurückhaltend. Viele Anleger wollten bei erhöhter Unsicherheit nicht investieren, sagte Pfister im FuW-Interview Anfang 2020. Sie kämen leider erst dann an den Markt zurück, wenn die Volatilität und damit auch der Coupon bereits wieder geringer seien.

Der Mechanismus: Barriereprodukte enthalten als Baustein eine verkaufte Put-Option (Short-Position). Puts sind bei hoher Volatilität teurer und bringen damit einen höheren Verkaufserlös ein. Dadurch ist bei neu emittierten Barriereprodukten auf volatile Aktien der Coupon grösser.

Szenario: Stagnation am Aktienmarkt

Im vergangenen Quartal war die Volatilität allerdings nicht hoch, was sich im moderaten Umsatz der Hebelprodukte spiegelt. Barriereprodukte wurden jedoch rege gehandelt. Ein Grund dafür könnte die hohe Bewertung an den Aktienmärkten sein.

Barriereprodukte sind geeignet, wenn die Aktienkurse keine grossen Sprünge machen, also weder kräftig steigen noch einbrechen. Der Coupon ist grösser als die Dividende, und mässige Kursrückschläge werden dank der Barriere schadlos überstanden. Auf solch ein Szenario hatten sich im Frühling womöglich zahlreiche Anleger eingestellt.

Kapitalschutz ist weniger gefragt

Kapitalschutzzertifikate waren im schwierigen zweiten Quartal 2020 begehrt, nun ist der Umsatz 58% geringer. Damals, just eine Woche nach dem Börsentief vom 23. März, wurde beispielsweise ein Zertifikat auf den S&P 500 lanciert, mit 100% Schutz für das eingesetzte Kapital und 100% Partizipation am Aktienkursgewinn – dafür verzichtet der Anleger auf die Dividenden. Das war für vorsichtige Anleger ideal, um nach dem Börsensturz einzusteigen, angesichts der Gefahr, dass die Baisse weitergehen könnte. Das Zertifikat hat im vergangenen Juni an den Swiss Derivative Awards einen Preis gewonnen.

Doch auch in ruhigeren Zeiten wollen sich Anleger mit strukturierten Produkten taktisch positionieren. Das beschert den Emittenten einen Umsatz «auf hohem Niveau».