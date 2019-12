Swiss Re: Weniger Katastrophenschäden

(AWP) Die weltweiten Katastrophenschäden sind im laufenden Jahr markant kleiner ausgefallen als 2018. So richteten Naturkatastrophen und von Menschenhand verursachte Katastrophen 2019 Schäden von 140 Mrd. $ an, wie die Swiss Re (SREN 108.75 -0.55%) am Donnerstag anhand von vorläufigen Schätzungen bekannt gab.

Das ist ein Rückgang um einen Fünftel. 2018 hatten Katastrophen noch Schäden von 176 Mrd. $ verursacht. Beide Jahre liegen aber deutlich unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre, der sich auf 212 Mrd. $ beläuft.

Von den Katastrophenschäden sind schätzungsweise 56 Mrd. $ versichert. Das ist deutlich weniger als vor einem Jahr, als die versicherten Schäden 93 Mrd. $ betragen hatten.

Die meisten Schäden richteten mit 133 Mrd. $ Naturkatastrophen an, was ein Rückgang von 20% gegenüber 2018 ist. Von Menschenhand verursachte Schäden betrugen 7 Mrd. $. Dies sind gar 31% weniger als vor einem Jahr.