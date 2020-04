Weniger Sozialismus im Gesundheitswesen

Das Coronavirus führt die Ver­wundbarkeit unseres Gesundheits­wesens vor Augen. Nicht zunehmende Krankenkassenprämien, sondern mangelnde Spitalbettenkapazitäten prägen die Besorgnis. Wie geht die Politik nach der Pandemie mit den von SP und CVP eingereichten Volksinitiativen um? Die SP will die Ausgaben für Krankenkassenprämien pro Versicherten auf 10% des verfügbaren Einkommens beschränken. Die CVP will einen Plafond für Gesundheitskosten einführen. Sie sollen nur noch im Umfang der Lohn- und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmen. Beide Parteien sehen die Lösung der steigenden Kosten in staatlichen Regelungen.

Zum Autor Werner C. Hug ist freier Bundeshaus­journalist, spezialisiert auf Fragen der ­sozialen Sicherheit.

Die Entlastung der kleinen Einkommen von den Krankenkassenprämien soll gemäss SP rund 3,5 Mrd. Fr. kosten. Die CVP will den Staat verpflichten, Leistungserbringer und Patienten in Schach zu ­halten. Wie das genau umgesetzt werden könnte, bleibt schleierhaft. Das Brutto­inlandprodukt (BIP) und die Löhne wuchsen in der Vergangenheit schwächer als die Aufwendungen für Gesundheit. 2017 stiegen diese 2,8%, während die Löhne lediglich 0,4% zunahmen und das BIP 1,2%.

Krankes System

Das Wachstum der Gesundheitskosten müsste um mehr als die Hälfte gekürzt werden. Wie soll die Bremse wirken? Was geschieht im Dezember, wenn die Limite überschritten wird? Wird das Budget entsprechend gekürzt? Wer ist für die Triage der noch zu operierenden Patienten zuständig? Die Antwort ist vorauszusehen: Die Politik, der Staat sollen es richten.

Die Anamnese des Gesundheitsmarktes weist auf ein krankes System hin. Ob die Initiativen das Übel kurieren, ist fraglich. Soll der Staat stets dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage sich innerhalb eines vorbestimmten Rahmens entwickeln? Oder soll die zunehmende Nachfrage über Prämienverbilligungen gedeckt werden? Müsste nicht eher bei Angebot und Nachfrage angesetzt werden?

Die Gesundheit ist ein unmittelbar mit dem Individuum verbundenes Gut. Wer zu seiner Gesundheit Sorge trägt, schützt sich selbst und verhindert Kosten. Die Ini­tiativen führen demgegenüber lediglich zu einer Umverteilung der Kosten auf der Angebots- und der Nachfrageseite und verursachen hohe Verwaltungskosten.

Ursprünglich gingen die ehemaligen kantonalen Krankenkassen davon aus, dass alle dafür sorgen, dass diejenigen, die von Krankheit betroffen sind, Genesung finden. Das entspricht dem Solidaritätsprinzip. Primär wurden damals Hochrisiken abgesichert. Die Eigenverantwortung stand über dem Grundsatz «alle für einen». Das ging mit dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) 1994 verloren.

Heute bestimmen die Leistungserbringer, Ärzte, Spitäler, Reha-Kliniken, Physiotherapeuten etc., de facto Angebot und Nachfrage zugleich. Der Patient ist ihnen ausgeliefert. Weil beide über die Krankenkassen finanziert werden, wird die Frage der Kosten der Behandlung gar nicht gestellt. Damit wird die Kurierung leichter Beschwerden zu einem jederzeit abruf­baren, kostengünstigen Konsumgut. «Ich habe schliesslich Prämien bezahlt und habe deshalb Anrecht auf Leistungen und die beste Heilung», argumentiert der Patient. Und der Leistungserbringer weiss, dass er so oder so bezahlt wird. Reicht das Geld nicht, oder bezahlt der Versicherte seine Prämie nicht, hilft der Staat mit Prämienverbilligungen und Nachzahlungen.

Welchen Weg soll die Politik einschlagen? Mehr Staat oder mehr Eigenverantwortung? Beispiele für mehr Staatseinfluss liefern die gemäss den Statistiken zur Gesundheitspolitik «sozialistisch» geführten Kantone Waadt und Genf. 2018 wurden gesamtschweizerisch 4,7 Mrd. Fr. an Prämienverbilligungen an 1,3 Mio. Haushalte geleistet. Etwas mehr als ein Drittel der Haushalte wird subventioniert.

Im Kanton Waadt sind es 42%, im Kanton Genf ebenfalls. Parallel dazu haben in der Waadt 29 000 und in Genf 47 422 Personen ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlt, was die Kantone 51 bzw. 69 Mio. Fr. zusätzlich kostet. Die beiden gehören denn auch zu den teuersten Systemen. Ist das eine Lösung für alle? Wer soll die zusätzlichen Kosten bezahlen? Sollen sie über Einkommenssteuern, Mehrwertsteuern, höhere Prämien und Prämienverbilligungen finanziert werden? Oder über neue Einnahmequellen?

Um die Kosten einzudämmen, müsste eher beim Individuum, also über Eigenverantwortung, und bei den Leistungs­erbringern angesetzt werden. Die Heil­methoden dazu sind seit Jahrzehnten ­bekannt. Die Abschaffung des Vertragszwangs – jede Krankenkasse muss jeden Arzt akzeptieren und bezahlen – bringt Wettbewerb und eliminiert die schwarzen Schafe. Leider traut sich die Politik nicht, dieses heisse Eisen anzupacken.

Weiter müsste es dem Gesetzgeber endlich gelingen, ambulante und stationäre Therapien gleich zu behandeln. Eine parlamentarische Initiative, die vor elf Jahren eingereicht wurde, ist immer noch nicht umgesetzt. Ungewiss ist auch die Weiterentwicklung des Tarifsystems Tarmed. Ärzte und Krankenkassen können sich immer noch nicht über eine Verein­fachung der Tarifierung von Leistungen einigen. Dabei führte eine Einigung über einfache Stundensätze für Arztleistungen und eine separate Regelung der Entschädigungen für die eingesetzten Einrichtungen und Geräte zu transparenteren Abrechnungen. Und es gelingt immer noch nicht, kantonsübergreifende Spitalregionen zu bilden, was zur Schliessung von überzähligen Spitälern führen würde.

Über das Portemonnaie

Die Förderung der Eigenverantwortung des Patienten wirkt nur über das Portemonnaie. Er muss wissen, was sein Konsum kostet. Die Leistungen müssen im Detail ausgewiesen und vom Arzt vor der Behandlung offengelegt werden. Bei Wahloperationen wären sogar die Angabe der voraussichtlichen Eingriffskosten und das Aufzeigen von günstigeren alternativen Behandlungsvarianten zu fordern.

Eine parlamentarische Initiative, die für den Besuch der Notfallaufnahme eine Gebühr von 50 Fr. erheben will, zielt, zaghaft, auf mehr Eigenverantwortung. Effi­zienter sind differenzierte Selbstbehalte, Versicherungsmodelle mit integriertem Versorgungsnetz, Gebühren beim ersten Arztbesuch, einheitliche Krankenkassenprämien über alle Regionen. Erste Anlaufstelle muss stets der Hausarzt sein. Bagatellfälle gehören zuerst zum Apotheker. Soll der Konsum von Gesundheit gebrochen werden, geht es nicht ohne Opfer der Versicherten. Massnahmen beim Patienten sind effizienter als staatliche Regelungen. Das zeigen auch die Empfehlungen zur Bekämpfung der Pandemie.