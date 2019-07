«Weniger Welthandel ging dem Protektionismus voraus»

Der Abwärtstrend in der weltweiten Industrie ist diese Woche von Umfragen unter Managern in vielen Volkswirtschaften bestätigt worden. In den USA, China, Japan, Europa sowie in vielen Schwellenländern stellt sich diesen Sommer die Frage, wie lange die Dienstleister und Bauunternehmen das Wirtschaftswachstum noch über Wasser halten können. Fachleute fragen sich aber auch, wie weit die Industrieschwäche auf die nachlassende Globalisierung zurückgeht.

«Bezeichnenderweise geht die Verlangsamung des Handels in den letzten Jahren dem Rückzug in Protektionismus und den Handelskonflikten voraus», sagte Hyun Song Shin, Forschungsleiter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), bereits im Mai an einer Tagung des deutschen Finanzministeriums in Berlin. Er führte dies auch darauf zurück, dass die Banken in Folge der Finanzkrise weniger Handelsfinanzierung anbieten.

Zudem habe die Geldpolitik der Notenbanken die Profitabilität der Geldinstitute gedrückt. Die BIZ fordert daher in ihrem jährlichen Wirtschaftsbericht, den sie am Wochenende veröffentlicht hat, dass neben wichtigen Strukturreformen auch die Fiskalpolitik (Steuern und wachstumsfreundliches Wachstum der Staatsausgaben) eine grössere Rolle in der Stützung der Weltwirtschaft spielen sollte.

Die Forschungsabteilung der BIZ, die als Zentralbank der Zentralbanken gilt, beobachtet auch, dass die jüngste Industrieabschwächung sich entlang der Verflechtungslinien des Welthandels abspielt. «Asiatische Volkswirtschaften, verbunden über Wertschöpfungsketten mit chinesischen Unternehmen, sind besonders betroffen», sagt Shin. Unter den globalen Wertschöpfungsketten verstehen Ökonomen einen Teil des Güterhandels: Wenn Hersteller Vorprodukte aus einem Land exportieren, die an anderen Produktionsstandorten zu Endprodukten – beispielsweise Mobiltelefone oder andere Geräte – zusammengesetzt werden.

Globalisierung lässt nach

Wie wichtig das verarbeitende Gewerbe für den Welthandel ist, zeigt, dass heute 70% des Güterumschlags aus Industrieprodukten bestehen. In den Hochzeiten der Globalisierung während der Achtziger- und Neunzigerjahre wuchs der Aussenhandel weltweit doppelt so schnell wie das Bruttoinlandprodukt (BIP). Eine Untersuchung der Welthandelsorganisation WTO zeigt zudem, wie China seit 2000 nicht nur Japan als eines der drei wichtigsten Zentren der globalen Wertschöpfungsketten ersetzt hat, sondern auch noch ­bedeutender als Deutschland und die USA geworden ist.

BIZ-Ökonom Shin erkennt einen klaren Trend, an dem sich die nachlassende Bedeutung der Globalisierung und der Wertschöpfungsketten ablesen lässt. Er vergleicht die globalen Güterausfuhren (also den Umsatz mit Vor- und Endprodukten) mit dem weltweiten Bruttoinlandprodukt (das nur aus dem Verkauf von Endprodukten wie Mobiltelefonen oder Autos besteht). Demnach stieg das Verhältnis der Güterexporte zum BIP auf einen Rekord von mehr als 117% im Jahr 2008 – verglichen mit dem Jahr 2000. «Seitdem gab es eine breite Trendumkehr, was darauf hindeutet, dass die Aktivität der globalen Wertschöpfungsketten in der Zeit nach der Krise ­zurückgegangen ist», sagt Shin. Seit der Finanzkrise hat das Verhältnis extrem abgenommen, auf 103% im vergangenen Jahr.

Dabei spiele auch die Wertentwicklung des Dollars eine wichtige Rolle, sagt Shin. Noch immer würden rund 80% der Handelsfinanzierung weltweit in der US-Währung abgerechnet. Die Geldleihe in Dollar tendiere dazu, stärker zu wachsen, wenn die US-Valuta schwach sei – und umgekehrt. Bemerkenswert sei daher die negative Beziehung zwischen den Aktivitäten der globalen Wertschöpfungsketten und der Wertentwicklung des Dollars: Er wurde vor der Finanzkrise tendenziell schwächer, danach stärker.

Schulden bremsen Handel

Das widerspricht einer weit verbreiteten Ansicht, wonach eine Abwertung gegenüber dem Dollar gut für die Exporteure eines Landes ist. Dieser Zusammenhang habe eher mit den traditionellen Handelsströmen zu tun, gelte aber weniger für den Welthandel, der sich in Wertschöpfungsketten abspiele, schreibt die BIZ.

Shin führt auch die hohe Unternehmensverschuldung an, die eine Handelsfinanzierung erschweren könne. Dabei hat er vor allem China im Blick. Doch auch Deutschland, wo die Verschuldung der Unternehmen seit 2000 erheblich gesunken ist und die Unternehmen sich in Euro finanzieren, dürfte von Schwierigkeiten der Dollarfinanzierung bei Handelspartnern betroffen sein. Schlussendlich macht Shin auch das schwächere Wachstum des Eigenkapitals bei globalen Banken von 2% pro Jahr seit 2009 für die nachlassenden Handelsfinanzierungen mitverantwortlich. Vor der Finanzkrise war das Eigenkapital um 15% gewachsen.