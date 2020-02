Wenn China niest

Die Weltwirtschaft hat sich erkältet. Der Ausbruch von Covid-19 ist zu einem besonders anfälligen Zeitpunkt im globalen Wirtschaftszyklus geschehen. Die Weltproduktion expandierte 2019 nur 2,9% – das geringste Tempo seit der globalen Finanzkrise 2008/09 und nur 0,4 Prozentpunkte über der Schwelle von 2,5%, die typischerweise mit einer globalen Rezession in Verbindung gebracht wird.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Mitglied der Fakultät der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia.

Darüber hinaus hat die Verwundbarkeit der meisten grossen Volkswirtschaften im Laufe des vergangenen Jahres zugenommen, was die Aussichten für Anfang 2020 umso unsicherer macht. In Japan, der viertgrössten Volkswirtschaft der Welt, schrumpfte das Wachstum auf das Jahr hochgerechnet im vierten Quartal 6,3% – viel stärker als nach einer weiteren Erhöhung der Mehrwertsteuer erwartet. Die Industrieproduktion ging im Dezember sowohl in Deutschland (–3,5%) als auch in Frankreich (–2,6%), der fünft- bzw. der zehntgrössten Volkswirtschaft der Welt, stark zurück. Die Vereinigten Staaten, die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt, zeigten sich im Vergleich dazu relativ widerstandsfähig, doch ein reales Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,1% im vierten Quartal 2019 kann kaum als Boom bezeichnet werden. In China – der heute grössten Volkswirtschaft der Welt in Bezug auf die Kaufkraftparität – verlangsamte sich das Wachstum im letzten Quartal 2019 auf ein 27-Jahres-Tief von 6%.

Mit anderen Worten gab es zu Beginn dieses Jahres keinen Raum für einen Unglücksfall. Doch es hat ein grosses Unglück gegeben: China ist durch den Coronaschock erschüttert worden. Im vergangenen Monat hat die Kombination aus einer beispiellosen Quarantäne der Provinz Hubei (58,5 Mio. Einwohner) und drakonischen Einschränkungen des innerstädtischen (und internationalen) Reiseverkehrs die chinesische Wirtschaft nahezu zum Erliegen gebracht. Täglich vom China-Team der US-Grossbank Morgan Stanley zusammengestellte Aktivitätsaufzeichnungen unterstreichen die landesweiten Auswirkungen dieser Störung. Am 20. Februar war der Kohleverbrauch (nach wie vor 60% des gesamten chinesischen Energieverbrauchs) gegenüber dem Vorjahr 38% geringer, und Vergleiche des landesweiten Verkehrswesens fielen sogar noch schwächer aus, was es den fast 300 Mio. Wanderarbeitern in China extrem erschwert hat, nach dem Neujahrsfest in die Fabriken zurückzukehren.

Besonders Deutschland dürfte getroffen werden

Die Unterbrechungen der Versorgung sind besonders heftig. China ist nicht nur der mit Abstand grösste Exporteur der Welt, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle im Mittelpunkt der globalen Wertschöpfungsketten. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass fast 75% des Wachstums im Welthandel auf globale Wertschöpfungsketten zurückzuführen sind und China der wichtigste Ausgangsort dieser Expansion ist. Die jüngste Gewinnwarnung von Apple sagt alles: Chinas Erschütterung durch das Coronavirus sorgt für wesentliche Lieferengpässe in der globalen Versorgung.

Aber auch die Auswirkungen auf der Nachfrageseite sind von grosser Bedeutung. Schliesslich ist China heute für die meisten asiatischen Volkswirtschaften das grösste Exportziel. Daher überrascht es nicht, dass die Handelsdaten sowohl von Japan als auch Korea Anfang 2020 unübersehbare Anzeichen von Schwäche zeigen. Somit ist so gut wie sicher, dass Japan zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem BIP-Wachstum verzeichnen wird und nach der dritten Erhöhung der Mehrwertsteuer (1997, 2014 und 2019) zum dritten Mal in die Rezession rutschen wird.

Das Ausbleiben der Nachfrage aus China dürfte auch die sich bereits abschwächende europäische Konjunktur – besonders Deutschland – sehr hart treffen. Sogar eine US-Wirtschaft, an der alles abzuperlen scheint, könnte in Mitleidenschaft gezogen werden, da China als drittgrösster und am schnellsten wachsender Exportmarkt Amerikas eine wichtige Rolle spielt. Die deutliche Eintrübung in einer vorläufigen Stimmungsbilanz der US-Einkaufsmanager für Februar deutet auf eben diese Möglichkeit hin und unterstreicht das alte Diktum, dass kein Land eine Oase ist, wenn die Weltwirtschaft ins Stocken gerät.

Wirtschaftliche Verwundbarkeit ist gross

Am Ende werden die Epidemiologen das letzte Wort über den Ausgang der Coronavirusepidemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen haben. Obwohl diese Wissenschaft weit über meinen Sachverstand hinausgeht, gehe ich davon aus, dass der derzeitige Coronavirusstamm ansteckender, aber weniger tödlich zu sein scheint als Sars Anfang 2003. Ich war während dieses Ausbruchs vor siebzehn Jahren in Peking und erinnere mich noch gut an die Angst und Unsicherheit, die China damals erfasste. Die gute Nachricht ist, dass die Störung der Wirtschaft nur kurz war – innerhalb eines Quartals fiel das nominale BIP-Wachstum 2 Prozentpunkte –, gefolgt von einer kräftigen Erholung in den folgenden vier Quartalen. Aber die Umstände waren damals ganz anders. 2003 boomte China – mit einem Anstieg des realen BIP um 10% –, und die Weltwirtschaft wuchs 4,3%. Für China und die Welt hat die durch Sars verursachte Störung kaum Spuren hinterlassen.

Auch das sieht heute ganz anders aus. Covid-19 ist in einer Zeit ausgebrochen, in der die wirtschaftliche Verwundbarkeit viel grösser ist. Bezeichnenderweise konzentriert sich der Schock auf den wichtigsten Wachstumsmotor der Welt. Der Internationale Währungsfonds beziffert den Anteil Chinas an der globalen Produktion in diesem Jahr auf 19,7%, was mehr als doppelt so hoch ist wie der Anteil von 8,5% im Jahr 2003, als Sars ausbrach. Da China seit 2008 für volle 37% des kumulativen Wachstums des weltweiten BIP verantwortlich ist und keine andere Volkswirtschaft die Lücke füllt, scheint das Risiko einer ausgewachsenen globalen Rezession in der ersten Hälfte des Jahres 2020 durchaus möglich.

China wird Wachstumsziel verfehlen

Ja, auch das wird vorbeigehen. Die Impfstoffproduktion wird zwar Zeit brauchen – Experten zufolge mindestens sechs bis zwölf Monate –, aber die Kombination aus wärmerem Wetter auf der Nordhalbkugel und beispiellosen Eindämmungsmassnahmen könnte dazu führen, dass die Infektionsrate irgendwann in den nächsten Monaten ihren Höhepunkt erreicht. Doch die wirtschaftliche Reaktion wird zweifellos hinter dem Verlauf der Infektion zurückbleiben, da eine vorzeitige Lockerung der Quarantänen und der Reisebeschränkungen eine neue und weiter verbreitete Welle von Covid-19 auslösen könnte. Das bedeutet für China mindestens einen Wachstumsrückgang von zwei Quartalen, also doppelt so lang wie bei der Sars-Epidemie, was darauf hindeutet, dass China sein jährliches Wachstumsziel von 6% für 2020 um bis zu 1 Prozentpunkt verfehlen könnte. Chinas jüngste Konjunkturmassnahmen, die weitgehend auf die Erholung nach Beendigung der Quarantäne abzielen, werden die derzeit geltenden drakonischen Einschränkungen nicht ausgleichen.

Dies ist für den optimistischen Konsens der Investoren von geringer Bedeutung. Schliesslich sind Schocks per Definition lediglich eine vorübergehende Unterbrechung eines zugrundeliegenden Trends. Es ist zwar verlockend, diesen Schock genau aus diesem Grund abzutun, doch der entscheidende Punkt ist es, die Auswirkungen des zugrundeliegenden Trends zu beachten. Die Weltwirtschaft war schwach und wurde schwächer, als Covid-19 ausbrach. Der V-förmige Erholungsverlauf ähnlich wie bei Sars wird daher viel schwieriger zu reproduzieren sein – vor allem, da die Währungs- und Finanzbehörden in den USA, Japan und der EU so wenig Munition zur Verfügung haben. Das war natürlich die ganze Zeit die grosse Gefahr. In diesen Tagen, in denen Investoren die durch Negativnachrichten versursachten Kursrücksetzer als günstige Einstiegschance nutzen («Buy the Dip»), könnte sich Chinas Niesen als besonders irritierend für die seit langem selbstgefälligen Finanzmärkte erweisen.

