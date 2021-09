Wenn Computer zu menschenähnlichem Denken trainiert werden

Wer kennt es nicht: Man befindet sich auf einer Internetseite und wird um den eigentlichen Content herum mit personalisierten Kaufempfehlungen nur so überhäuft. Das Phänomen ist dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zu verdanken.

KI verbreitet sich in Windeseile in sämtliche Lebensbereiche. Sie versetzt Rechner in die Lage, aus Erfahrung zu lernen, sich auf neue Informationen einzustellen und Aufgaben zu bewältigen, die menschenähnliches Denkvermögen erfordern.

So können maschinenbasierte Systeme Prognosen machen, Empfehlungen abgeben oder gar Entscheidungen treffen. KI wird mittlerweile in vielen Wirtschaftssektoren, von der Finanzindustrie bis zur Landwirtschaft, eingesetzt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an