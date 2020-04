Wenn das Ölfass überläuft

Am Ölmarkt jagen sich die Negativ­rekorde. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl fiel am 20. April erstmals unter null. Die europäische Sorte Brent kostet zum ersten Mal seit 2002 ­weniger als 20 $. Die Ölförderung wird zwar markant gedrosselt, doch die Nachfrage ist noch heftiger eingebrochen. Dabei ist es keine vier Monate her, dass am Ölmarkt ein Angebotsengpass befürchtet wurde wegen der Spannungen zwischen dem Iran und den USA. Jetzt scheint die Angst vor zu wenig Öl auf dieser Welt angesichts der randvollen Speicher geradezu absurd. Wie kommt es, dass sich der Wind am Ölmarkt in so kurzer Zeit gedreht hat? «Finanz und Wirtschaft» liefert Antworten zur neuen Normalität.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.