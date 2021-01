Wenn der Ersatzkaiser Pardon gewährt

Der amerikanische Präsident hat mehr Macht als wohl jedes andere gewählte Staatsoberhaupt in einer westlichen Demokratie. Dafür steht u. a. sein verfassungsmässiges Recht, weitgehende Begnadigungen (Presidential Pardon) auszusprechen. Präsident Donald Trump, der am 20. Januar Joe Biden Platz machen muss, nutzt auf den letzten Metern seiner Amtszeit dieses Instrument intensiv und hat allein im Dezember über vierzig solcher Pardons ausgesprochen.

Trumps Freisprüche sind höchst verstörend. Darunter befinden sich verurteilte Kriegsverbrecher, die im Irak ­unschuldige Zivilisten erschossen haben. Oder verurteilte Landesverräter, die in der Russlandaffäre womöglich auf Geheiss Trumps aktiv gegen die USA konspirierten. Es wird damit gerechnet, dass Trump weitere Mitstreiter, seine Familie und am Ende sogar sich selbst begnadigen wird. Mit dieser schamlosen, grotesken Aus­legung des Instruments sticht Trump unter den Präsidenten hervor. Nicht neu ist jedoch, dass Amtsinhaber vor allem in ihren letzten Tagen im Weissen Haus reichlich Gebrauch vom Begnadigungsrecht machen, sie haben damit hoch umstrittene Präzedenzfälle geschaffen.

Verfassung nie revidiert

Das Presidential Pardon löst in unseren Breiten starkes Befremden aus, ist es doch ein eklatanter Bruch des Grundsatzes der Gewaltenteilung: Der Kopf der Exekutive kann damit die unabhängige Justiz schlicht aushebeln – ähnlich einem absolutistischen Monarchen. Tatsächlich hat das Pardon seinen Ursprung im gleichen Recht, das einst die englischen Könige besassen. Wie der US-Historiker Timothy Snyder unlängst an einem Vortrag in Zürich festhielt, hat die amerikanische Verfassung seit ihrem Inkrafttreten 1788 aber auch nie eine grundlegende Revision erfahren, sondern wurde über die Jahre schlicht mit Zusatzartikeln ergänzt.

Im 18. Jahrhundert war die Gesetzesgrundlage der damals jungen Nation zwar revolutionär – mit einem auf Zeit vom Volk gewählten Staatsoberhaupt, das von anderen Gewalten kontrolliert wurde. Dennoch dienten dem Präsi­dentenamt die europäischen Könige und Kaiser jener Zeit als Vorbilder. Tatsächlich schlug der erste Vizepräsident, John Adams, damals vor, der US-Präsident solle ebenfalls mit «Eure Majestät» an­gesprochen werden.

Vom rechtlichen Standpunkt her heute verwerflich, kann ein Presidential Pardon politisch aber durchaus eine heilende Wirkung entfalten. Gründervater Alexander Hamilton hielt einst fest, das Pardon gebe dem Präsidenten die Möglichkeit, interne politische Krisen schnell zu entschärfen. Hamilton vertraute allerdings zugleich darauf, dass das Pardon stets von integren Herren weise eingesetzt wird.

Bereits der erste Präsident, George Washington, tat dies, als er die sogenannte Whiskey-Rebellion mit einem Gruppenpardon beendete, statt Farmer, die gegen neue Steuern demonstrierten, hinrichten zu lassen. Andrew Johnson, der nach der Ermordung Abraham Lincolns Präsident wurde, begnadigte alle Südstaatensoldaten, um die Versöhnung nach dem Bürgerkrieg voranzutreiben. Präsident Benjamin Harrison begnadigte alle Mormonen, die polygam gelebt hatten. Und Jimmy Carter begnadigte alle, die sich einst vor der Wehrpflicht zum Vietnamkrieg drückten.

Das Presidential Pardon gibt dem Amtsinhaber aber nicht nur das Recht, verdächtigte oder verurteilte Personen bzw. Gruppen für spezifische Straftaten freizusprechen, sondern auch, ein generelles, prospektives Pardon zu verteilen. Trump kann also nicht nur alle begnadigen, die vermeintlich oder tatsächlich in die Russlandaffäre involviert waren, sondern er kann Personen grundsätzlich von allen in einem gewissen Zeitraum vielleicht begangenen Straftaten freisprechen.

Richard Nixon als Vorbild

Das berühmteste dieser generellen, prospektiven Pardons wurde von Präsident Gerald Ford für seinen zurückgetretenen Vorgänger erlassen. Wie es darin heisst, betraf es «alle Straftaten gegen die Vereinigten Staaten, die er, Richard Nixon, begangen hat oder begangen haben mag oder daran teilgehabt hat, während des Zeitraums vom 20. Januar 1969 bis zum 9. August 1974». Nixon trat zurück, noch bevor ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn angestrengt werden konnte. Durch Fords Pardon war er danach ge­gen jegliche strafrechtliche Untersuchung oder Verurteilung aufgrund der Watergate-Affäre geschützt.

Trump wäre auch nicht der Erste, der Personen begnadigt, die vermeintliche Straftaten im Rahmen ihrer Tätigkeit für einen Präsidenten oder gar auf sein Geheiss hin begangen haben. Präsident George Bush senior begnadigte einst sechs Personen – u. a. Ex-Verteidigungsminister Caspar Weinberger – für ihre Verwicklung in die Iran-Contra-Affäre. Diese Clique verkaufte zur Amtszeit von Bushs Vorgänger Ronald Reagan, dessen Vize Bush war, illegal Waffen an den Iran, um damit die Contra-Rebellen in Nicaragua zu finanzieren. Auch wäre Trump nicht der Erste, der mit seinen Kindern Ivanka, Eric und Donald Junior Familienmitglieder begnadigen würde. Kurz vor Amtsende 2001 begnadigte Bill Clinton neben seinem Grossspender Marc Rich, der wegen Steuerdelikten in die Schweiz geflüchtet war und hier den Rohstoffriesen Glencore (GLEN 253.60 +2.73%) gegründet hat, auch seinen eigenen Bruder, Roger Clinton, der zuvor wegen Kokainbesitzes verurteilt worden war.

Zu guter Letzt wird erwartet, dass sich Trump analog zum Nixon-Pardon selbst einen Freispruch angedeihen lassen wird. Theoretisch könnte er sich als Präsident selbst begnadigen. Damit wäre er allerdings der erste, und es bestünde das Risiko, dass das Oberste Gericht dies für unzulässig erklärt. Analog zu Nixon könnte Trump aber auch kurz vor Ablauf seiner Amtszeit zurücktreten; Vize Mike Pence würde zu dem am kürzesten amtierenden US-Präsidenten aller Zeiten werden und seinem Vorgänger die Absolution erteilen.

Aber schützt die laufende Pardon-Orgie Trump und seine Mitstreiter tatsächlich vor jeglicher rechtlicher Verfolgung in der Zukunft? Ziemlich sicher, wenn es um Straftaten im bundesrechtlichen Sinne geht, auch wenn der Kongress noch Untersuchungen zu Trumps Pardons anstrengen könnte. Wogegen sie aber nicht schützen, ist die Verfolgung aufgrund von Verstössen gegen das Recht einzelner Bundesstaaten. Hier endet die Befugnis des amerikanischen Präsidenten, und es beginnt das Begnadigungsrecht der Gouverneure der jeweiligen Staaten.

So läuft in New York bereits eine Untersuchung gegen Trump wegen Verstössen gegen Finanzrecht in seiner Rolle als Geschäftsmann. Nach seiner Amtszeit und dem Wegfall seiner Immunität könnte Trump hier also eine Anklage drohen – Presidential Pardon hin oder her.