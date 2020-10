Wenn die Kandidaten für die US-Wahl ausfallen

Wenn es nach den Wettmärkten geht, sind die Chancen Donald Trumps auf eine Wiederwahl zum US-Präsidenten am Freitag rapid gesunken. Am Nachmittag europäischer Zeit zeigte die Website RealClearPolitics.com nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 32% an. Joe Biden kommt gemäss Wettquoten auf eine Wahrscheinlichkeit von 65%.

Dahinter steckt nicht nur die Nachricht von der Covid-Erkrankung Trumps. Bereits zuvor war seine Chance eines Wahlsiegs von 45% Anfang der Woche auf 39% am Donnerstag gesunken. Beim TV-Duell am Dienstag war der Republikaner sehr aggressiv aufgetreten und hat damit wohl eigene Anhänger abgeschreckt. Auch wenn Wettquoten sich schnell ändern können, fangen sie doch die momentane Stimmung vor der Wahl gut ein. Anfang September lagen Trump und Biden noch gleichauf.