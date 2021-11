Wenn die Zinswelt flacher wird

Auf einmal ist die Inflation überall. Mittlerweile macht etwa die Hälfte aller Länder – gemessen an der Wertschöpfung – Erfahrungen mit einer Inflationsrate von 4% und darüber. Die Produzentenpreise sind in Deutschland im Vorjahresvergleich 14,2% gestiegen, so stark wie seit 1977 nicht mehr. 60% der OECD-Länder weisen eine Hauspreisinflation auf, die über 10% liegt. Seit Jahresbeginn haben bereits 46 Notenbanken in Schwellenländern wegen der Teuerung den Leitzins angehoben, 17 in den Industrieländern.

Der Markt für festverzinsliche Wertpapiere reagiert auf diese Entwicklungen primär mit einem Anstieg der Kurzfristzinsen: Investoren gehen davon aus, dass die Notenbanker ihre Nerven verlieren und früher an der Leitzinsschraube drehen werden. Die Rhetorik des Inflationsbuckels und des vorübergehenden Teuerungsdrucks wird den Währungshütern immer weniger abgekauft.