Wenn «Mr. Market» überreagiert

Es war eine ketzerische Botschaft, die die beiden Ökonomen 1985 verbreiteten. Der damals an der Cornell University in New York lehrende Wirtschaftsprofessor Richard Thaler und sein Student Werner De Bondt kamen in einer viel beachteten Studie mit dem Titel «Does the Stock Market Overreact?» zum Schluss, dass die Börsen auf Nachrichten systematisch überreagieren.

«Als Anleger wäre ich vorsichtig» Richard Thaler, Verhaltensökonom und Nobelpreisträger, erklärt im Interview mit FuW, weshalb Investoren oft irrational handeln und warum er an der Börse zu erhöhter Vorsicht rät.

Dieses Resultat sorgte für Aufsehen, widersprach es doch dem akademischen Mainstream. Denn zu dieser Zeit dominierte die Theorie der effizienten Märkte an den Wirtschaftsfakultäten der internationalen Topuniversitäten. Sie besagt, dass die Aktienkurse die öffentlich verfügbaren Informationen jederzeit vollständig spiegeln. Damit aber ist es – ohne Insiderinformationen – unmöglich, Aktienkurse zu prognostizieren und den Gesamtmarkt systematisch zu schlagen.

Einfacher Ansatz

Thaler und De Bondt zeigten nun aber in ihrer Analyse, dass es mit einem äusserst einfachen Ansatz gelingt, den Markt hinter sich zu lassen. Sie betrachteten alle an der New Yorker Börse kotierten Aktien. Basierend auf der Kursentwicklung über die vergangenen drei Jahre bildeten sie verschiedene Portfolios – eines mit den stärksten Titeln und eines mit den schwächsten. In einem effizienten Markt sollten die beiden Portfolios in den Folgejahren in etwa die gleiche Rendite abwerfen. Doch die Resultate zeigten ein anderes Bild: Die Verlierer schlugen in den folgenden Jahren den Gesamtmarkt im Durchschnitt um 30%, die früheren Gewinner hingegen blieben rund 10% hinter dem Vergleichsbarometer zurück.

Value-Ansatz funktioniert langfristig

Die Erklärung: Anleger tendieren dazu, zu optimistisch auf gute Nachrichten und zu pessimistisch auf enttäuschende News zu regieren. Erfreut ein Unternehmen die Börsen über mehrere Quartale mit starken Gewinnzahlen, treiben die Börsianer den Aktienkurs immer weiter in die Höhe, als ob die Gewinnsträhne niemals abreissen könnte. Bei schwachen Zahlen geschieht das Gegenteil: Der Börsenkurs fällt und fällt, die Anleger werden zunehmend pessimistisch und trauen der Firma immer weniger zu. Kommt es dann doch zu einer Trendumkehr, werden sie auf dem falschen Fuss erwischt. Aus diesem Grund funktioniert auch der Value-Ansatz langfristig. Denn das Überschiessen eröffnet Value-Anlegern die Chance, Aktien unter ihrem tatsächlichen Wert zu kaufen.