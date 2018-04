Wenn nur noch das Wort Bank verbindet

Die Schweiz ist reich an Banken und an Bankenverbänden. Am 14. Mai kommt ein weiterer hinzu. Dann wird der Verband Schweizerischer Regionalbanken gegründet. «Wir wollen vor allem gegenüber den Grossbanken eine stärkere Position», sagt der Verwaltungsratspräsident einer der fünfzig Regionalbanken, die sich zusammenschliessen. Sie wollen ihre Position im Dachverband, in der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), stärken.

Dort dominieren die Grossbanken. «UBS und CS haben einen stark steuernden Einfluss innerhalb der SBVg», sagt eine ehemalige Insider-Person bei der Bankiervereinigung. «Ohne ihre Mittel und ihr Personal würde kaum eine Arbeitsgruppe funktionieren», bestätigt der erwähnte Regionalbankpräsident. Die Grossbanken zahlen die höchsten Mitgliederbeiträge, die sich aktuell insgesamt auf 22 Mio. Fr. summieren. Über die Einzelbeiträge, berechnet nach Bruttogewinn in der Schweiz, schweigen die Grossen. Auch in den anderen Verbänden nehmen sie eine starke Stellung ein. Zudem haben CS und UBS ihre eigene Lobbyorganisation in Brüssel.