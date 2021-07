Wenn plötzlich das Bargeld fehlt

Auf einmal waren sie weg. Vor drei Jahren sind die letzten drei Banken aus Burslem abgezogen. Und mit ihnen auch die gebührenfreien Bancomaten. Ausgerechnet an einem Ort, wo ohne Bargeld nichts läuft. Das machte landesweit Schlagzeilen. Denn Burslem ist die erste Stadt mit über 20 000 Einwohnern, denen der Zugang zu Cash fast gänzlich gekappt wurde. Geblieben sind einzig Geldautomaten von Privatfirmen. Allerdings verlangen diese Gebühren von bis zu 20% – je nach bezogener Summe. Das können sich viele nicht leisten. «Ein Schockmoment», sagt Aisha Ashraf, die einen Quartierladen in einem Aussenquartier der Stadt führt. «Viele Leute hier sind digital nicht fit. Sie sind davon abhängig, dass sie kostenlosen Zugang zu Bargeld haben.» Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an