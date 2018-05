Wenn Privatisierung, dann richtig

Grossbritannien ist für Staatsgläubige ein unglaublich dankbares Vorzeigemodell. Wenn immer es darum geht, Nachteile von Privatisierungen aufzuzeigen, reicht ein Fingerzeig auf die Insel. Ob Energie- und Wasserversorgung, Postdienstleistungen oder der öffentliche Verkehr – vieles funktioniert im Königreich mehr schlecht denn recht. Auch in diesen Tagen hat sich in britischen Landen wieder Unerfreuliches ereignet. Die Regierung hat Zugsverbindungen an der Westküste, die London mit den nordenglischen und schottischen Städten wie Leeds, York und Edinburgh verbindet, rückverstaatlicht – zumindest einstweilen.

Der Franchisenehmer Virgin Trains, ein Konsortium des Verkehrsunternehmens Stagecoach und der Virgin Group (dem Mischkonzern des britischen Milliardärs Sir Richard Branson), zog sich vorzeitig zurück. Die Begründung: Die Strecke sei zu wenig profitabel, die erlittenen Verluste zu hoch. Das ist nicht das Einzige, das bizarr anmutet. Das Transportministerium findet es normal, dass Franchisen scheitern können. Man könne von privaten Anbietern nicht erwarten, dass sie eine unbeschränkte Verantwortung übernähmen, sonst würde kaum jemand für Franchisen bieten. Wenn die Franchise in zwei Jahren turnusgemäss neu ausgeschrieben wird, dürfen selbst die gescheiterten Stagecoach und Virgin Group wieder mitbieten.

Nun werden die Strecken zwei Jahre lang unter staatlicher Führung weiterbetrieben. Für diese kurze Zeit müssen sämtliche Züge umbemalt werden, da die Linien unter einem neuen Label betrieben werden müssen. Die Regierung kramte die Bezeichnung London North Eastern Railway (LNER) hervor; ironischerweise war dies der ursprüngliche Name der Westküstenlinie, bevor in den 1990er-Jahren der öffentliche Verkehr in Grossbritannien privatisiert wurde.

Das Beispiel zeigt einmal mehr: Das Modell «Privat vor Staat» darf nicht darauf hinauslaufen, dass lediglich Gewinne privatisiert, Verluste aber sozialisiert werden. Das Konzept kann nur dann funktionieren, wenn Private nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken vollumfänglich übernehmen. Die Anreize müssen richtig gesetzt werden. Nur wenn Kostenwahrheit und Wettbewerb herrschen, kann der private Betrieb Vorteile für die Konsumenten schaffen. Auch die Schweiz blickt auf wenig ruhmreiche Beispiele zurück, wie etwa die Liberalisierung des Telecommarkts. Der Schutz der «letzten Meile» sicherte dem Ex-Staatsbetrieb Swisscom (SCMN 451.6 -0.75%) ein Pfand, das einen effektiven Wettbewerb verhinderte.

Solche misslungene Öffnungen müssen zwingend als Lehrbeispiele benutzt werden, um künftige Liberalisierungen marktgerechter zu gestalten. Nur so lässt sich die Privatisierung langfristig rechtfertigen. Dass in Grossbritannien die oppositionelle Labour-Partei in ihrem Programm eine flächendeckende Wiederverstaatlichung fordert, mag weitgehend politisches Kalkül sein. Im Kern spricht es aber die Unzufriedenheit über ein Versprechen aus, das bisher im Endeffekt nicht eingehalten wird.