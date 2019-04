Wenn selbst Nestlé mit höheren Risiken fährt

Es gilt wieder: Risk on. Wie Daniel Pfister, Chef des Bonitätsinstituts Independent Credit View (I-CV), feststellt, sind «risikoreiche Anlagen wieder begehrt». Im Dezember hatten die Marktteilnehmer zwischenzeitlich Risiken gescheut. Die aufgeflammte Risikobereitschaft sei vor allem auf das Verhalten der Notenbanken zurückzuführen. So hat das Fed in den USA die Normalisierung der expansiven Geldpolitik hinausgeschoben. Die Europäische Zentralbank traut sich erst recht nicht und will wegen der Wirtschaftsschwäche in Europa nicht mehr an eine Leitzinswende in diesem Jahr denken.

Das Tiefstzinsumfeld treibt nicht nur die Anleger in risikoreichere Anlagen, es führt auch zu einer Verhaltensänderung bei Unternehmen. Ein Beispiel dafür ­bietet Nestlé (NESN 95.39 0.61%). Der weltweit grösste Nahrungsmittelhersteller schüttete in drei der letzten vier Jahre via Dividenden und Aktienrückkäufen mehr an die Aktionäre aus, als er jeweils an freiem Cashflow erwirtschaftete. Das führte zu einem Anstieg der Schulden. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) rechnet vor, dass sich auf adjustierter Basis die Nettoschulden von 2016 bis 2018 vom 1,4- auf das 1,9-Fache des Betriebsgewinns auf Stufe Ebitda erhöht haben.

ZKB-Kreditanalyst Patrick Hasenböhler konstatiert, dass Nestlé «heute mehr Risiko fährt als in der Vergangenheit». Gerade das Aktienrückkaufprogramm sei sehr umfangreich und würde die Flexibilität des Konzerns, etwa bezüglich Übernahmen, einschränken. Hasenböhler erklärt sich die Verhaltensänderung von Nestlé auch mit dem Druck seitens der aktivistischen Investoren, «denen man mit hohen Ausschüttungen ein Stück weit nachgibt».

Schuldenabbau prioritär

Während bei Nestlé der Schuldenstand per se nicht problematisch ist, haben sich andere Unternehmen in eine Lage manövriert, in der dem Schuldenabbau erste Priorität einzuräumen ist. Ein Beispiel dafür ist Aryzta (ARYN 1.3555 -2.9%). Im November musste der Backwarenhersteller eine ­Kapitalerhöhung zur Bilanzsanierung durchführen. Weiterhin sind die Schulden, inklusive der nachrangigen Hybridanleihen, aber auf einem kritischen Level. Um Geldabflüsse zu vermeiden, hält das Management die In­vestitionsausgaben zurzeit auf einem ­absoluten Minimum.

Auch der Halbleiterhersteller AMS (AMS 30.32 4.12%) und der Klimatechniker Meier Tobler (MTG 17.92 0.45%) haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Schuldenabbau nun vorrangige Bedeutung geniesst. Bei beiden Unternehmen sind entsprechende Bemühungen zu erkennen. So verzichtet Meier ­Tobler sowohl per 2018 wie per 2019 auf die Ausschüttung einer Dividende.

In anderen Fällen ist der Wille zum Schuldenabbau weniger klar, und es wird ein riskantes Spiel gespielt. Der Spital- und Hotelbetreiber Aevis (GSMN 59.8 -0.33%) Victoria hat zwar Massnahmen angekündigt und teils umgesetzt, um der enormen Verschuldung Herr zu werden. Erstaunlicherweise zahlt er aber an seine Aktionäre, darunter CEO Antoine Hubert, für 2018 eine doppelt so hohe Dividende wie in der Vorperiode.

Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski (KUD 6.03 1.17%) ist in einer kritischen Phase. Das Stammgeschäft schwächelt, der Aufbau der neuen Geschäftsfelder Cybersecurity und Internet der Dinge verschlingt viel Geld. Obwohl die Verschuldung des ­Unternehmens ein kritisches Niveau erreicht hat – mit einem Verhältnis Nettoschulden zu bereinigtem Ebitda von 5 –, hat Gruppenchef und Hauptaktionär André Kudelski bisher den Bedarf zu einer Kapitalerhöhung stets bestritten.

Wenn die Wirtschaft kippt …

Immer tiefer in die Krise schlittert der Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 120.2 -2.12%). Wie er die hohen Schulden senken will, ist bisher nicht wirklich klar geworden. Andere ­Unternehmen wie der zyklische Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach (STLN 0.467 3.32%) stecken nicht so tief in der Misere. Aber auch ihre Lage könnte wieder kritisch werden.

Laut Pfister vom Bonitätsinstitut I-CV geht mancher Analyst und Investor zwar davon aus, dass sich mit der angekündigten Pause im geldpolitischen Normalisierungsprozess der Schuldenzyklus weiter verlängern werde. «Aus fundamentaler Sicht werden höher verschuldete Unternehmen aber schnell unter Druck kommen, wenn die Wirtschaft in eine Rezession läuft und die Gewinne sinken.»

Die Kursverlauf der Fallbeispiele zeigt, was dann droht. Die Aktien von Unternehmen, die hohe Risiken fahren, können sich zeitweise weit besser als der Markt entwickeln. Doch wenn die Stimmung kippt, die Absatzmärkte schwächeln und die Risikobereitschaft sinkt, dann ist mit ungewöhnlich heftigen Kurseinbrüchen zu rechnen.