Wenn sich die Schere zu weit öffnet

Trends an den Finanzmärkten erfreuen sich mitunter eines langen Lebens – «der Trend ist dein Freund» ist nicht ohne Grund eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Die lange Hausse des US-Leitbarometers S&P 500 oder der ungebremste Anstieg amerikanischer IT-Valoren sind der beste Beweis dafür.

Doch um es in loser Anlehnung an

US-Ökonom Herbert Stein auszudrücken: ­Alles, was nicht ewig dauern kann, hat ­irgendwann ein Ende. In diesem Sinn ­präsentiert FuW sechs Long-Short-Anlageideen zu verwandten Vermögens­werten, die sich so weit auseinanderentwickelt haben, dass in den nächsten Monaten eine Annäherung stattfinden sollte.