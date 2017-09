Wer akquiriert mehr als die Fussball-Ligen?

Im August sorgte der Transfer des brasilianischen Stürmerstars Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain für Aufsehen: Ungeheure 222 Mio. € kostete diese «Akquisition» – ein durchaus bedenklicher Rekord. Spitzenfussball ist Big Business, und die Transfervolumen der führenden europäischen Ligen lassen sich vergleichen mit den Übernahmevolumen in anderen Wirtschaftszweigen des jeweiligen Landes. Weitaus am höchsten summierten sich die Deals in der jüngsten Transferperiode in der englischen Premier League, mit 1,4 Mrd. £ (umgerechnet rund 1,8 Mrd. Fr.); auf der Insel war in dieser Zeit nur der Finanzsektor aktiver. Manchester United liess sich den belgischen Stürmer Romelo Lukaku 75 Mio. £ kosten, Chelsea bezahlte für den Torjäger Alvaro Morata, bisher Edeljoker von Real Madrid, 58 Mio. £. Der Verteidiger Kyle Walker wechselte für 50 Mio. £ zu Manchester City, der Stürmer Alexandre Lacazette für 46 Mio. £ zu Arsenal. Von den zwanzig Klubs der Premier League – die im europäischen Fussballgeschäft das Mass der Dinge ist – brachen im Sommer-Transferfenster dreizehn ihren bisherigen Transfersumme-Rekord für einen einzelnen Spieler. In Spanien lag La Liga (623 Mio. Fr.) im Branchenvergleich ganz vorn, die deutsche Bundesliga (635 Mio. Fr.) schaffte es auf Rang vier, die französische Ligue 1 (735 Mio. Fr.) trotz Neymar nur auf Rang acht, die italienische Serie A (916 Mio. Fr.) auf Platz drei.