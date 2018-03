Wer allein antritt, hat in Italien keine Chance

Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in Italien am 4. März sind die Fronten in Bewegung geraten. Im Mitte-rechts-Block scheint der Aufstieg von Silvio Berlusconis Partei Forza Italia an Schwung zu verlieren. Die Flüchtlingsfrage ist in den Vordergrund getreten. Davon profitieren seine Bündnispartner, u. a. die Lega, die sich politisch deutlich weiter rechts positionieren. Sie punkten, nicht mehr der Cavaliere.

Das Bündnis hat als einziges der drei grossen politischen Lager eine Chance, in beiden Kammern eine Mehrheit der Mandate zu erringen. Berlusconi, der sich in diesen Wahlen als Königsmacher sieht und allenfalls eine grosse Koalition mit anderen gemässigten Parteien der Mitte und der Linken eingehen würde, wird durch dieses unerwartete Überholmanöver von rechts in seinen politischen Ambitionen bedroht. Bis 2019 darf er selbst nicht kandidieren. Danach jedoch könnte er einen von ihm eingesetzten Premierminister – sein Favorit ist der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani – ersetzen. Ausserdem bleibt immer noch der alte Traum des 81-Jährigen: das Amt des Staatspräsidenten.