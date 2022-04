Wer in Russland bleibt, kann in Erklärungsnot kommen

Should I stay or should I go? Der Song der britischen Rockband The Clash aus den frühen Achtzigerjahren dürfte in einigen Chefetagen von Schweizer Unternehmen nachhallen. Denn der Druck auf die in Russland Verbliebenen steigt mit jedem neu angekündigten Rückzug. Und diese überschlagen sich in letzter Zeit regelrecht: Seit der letzten Erhebung der «Finanz und Wirtschaft» Mitte März haben fünf SMI-kotierte Konzerne gemeldet, dass sie ihre Aktivität im russischen Markt zurückfahren oder einstellen. Andere Schweizer Grossunternehmen setzen ihre Tätigkeit dennoch fort.

Sowohl Geberit als auch Nestlé hatten sich zu Beginn des Kriegs entschieden, ihre Geschäfte in Russland weiterzuführen. Sie argumentierten, dass Sanitärprodukte beziehungsweise Lebensmittel zur zivilen Grundversorgung gehören, und deshalb weiterhin vertrieben werden. Inzwischen haben sich die Konzerne, deren Aktien beide im Swiss Market Index (SMI) gelistet sind, umorientiert: Vor zwei Wochen verkündete Nestlé, auf dem russischen Markt fortan nur noch Grundnahrungsmittel zu vertreiben, mit Verweis auf das Menschenrecht auf angemessene Ernährung der Uno. Damit verzichtet der Lebensmittelkonzern auf den Verkauf von Markenprodukten wie KitKat und Nesquik sowie Investitionen und Werbeausgaben.